Την Τρίτη 31 Μαρτίου στις 14:00 στη Μητρόπολη Αθηνών θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία της Μαρινέλλας, όπως ανακοίνωσε σήμερα Κηριακή (29/3) ηοικογένειά της.

Η κορυφαία ερμηνεύτρια πέθανε χθες (28/3) σε ηλικία 87 ετών μετά από σοβαρό εγκεφαλικό που είχε υποστεί τον Σεπτέμβριο του 2024. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00 στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00.

Η ανακοίνωση για την κηδεία της Μαρινέλλας

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη “Φλόγα”, Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια», αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας.