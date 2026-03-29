Με ένα συγκινητικό βίντεο αποχαιρέτησε η Finos Films τη Μαρινέλλα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, έπειτα από επιπλοκές που προκλήθηκαν μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδείου.

Στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram αναρτήθηκε ένα βίντεο-αφιέρωμα με σκηνές από ταινίες, όπου η Μαρινέλλα είχε εμφανιστεί, ερμηνεύοντας με τον δικό της μοναδικό τρόπο εμβληματικά τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα φιλμ «Γοργόνες και Μάγκες» και «Γυμνοί στον δρόμο».

Στο «αποχαιρετιστήριο» βίντεο, η καλλιτέχνις εμφανίζεται δίπλα σε μεγάλους πρωταγωνιστές, όπως η Μαίρη Χρονοπούλου και ο Βαγγέλης Σειληνός. Τα πλάνα συνοδεύονται από το τραγούδι «Αστέρι στο παράθυρο», σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλλη, το οποίο η Μαρινέλλα είχε ερμηνεύσει στην ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη «Γυμνοί στο δρόμο».

Η λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο είναι λιτή αλλά φορτισμένη συναισθηματικά: «Μαρινέλλα. Τα λόγια είναι περιττά».