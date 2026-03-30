Μαθητές και γονείς μετρούν αντίστροφα για τις διακοπές του Πάσχα 2026, καθώς πλησιάζει η περίοδος που τα σχολεία θα κλείσουν για λίγες ημέρες ξεκούρασης, πριν από την τελική ευθεία των εξετάσεων.

Πάσχα 2026: Πότε κλείνουν τα σχολεία

Σύμφωνα με το καθιερωμένο πρόγραμμα, τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν κλειστά από τη Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη των πασχαλινών διακοπών.

Οι μαθητές θα απολαύσουν σχεδόν δύο εβδομάδες ανάπαυσης, καθώς η επιστροφή στα θρανία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026, μετά την Κυριακή του Θωμά (19 Απριλίου).

Οι επόμενες αργίες του 2026

Μετά το Πάσχα, ακολουθούν σημαντικές ημερομηνίες αργιών για το υπόλοιπο του έτους:

– Πρωτομαγιά (1 Μαΐου 2026 – Παρασκευή)

– Αγίου Πνεύματος (1 Ιουνίου 2026 – Δευτέρα)

– Κοίμηση της Θεοτόκου (15 Αυγούστου 2026 – Σάββατο)

– Επέτειος του Όχι (28 Οκτωβρίου 2026 – Τετάρτη)

– Χριστούγεννα (25 Δεκεμβρίου 2026 – Παρασκευή)