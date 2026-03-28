Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν όσοι θέλουν να κάνουν φέτος Πάσχα στο χωριό.

Με τις τιμές των καυσίμων αυξημένες λόγω του πολέμου κατά 19,7% σε σχέση με πέρυσι, ακόμη και για μια διαδρομή 500 χιλιομέτρων, το επιπλέον κόστος μόνο για βενζίνη μπορεί να φτάσει έως και τα 25 ευρώ. Ενδεικτικά, με την αμόλυβδη των 95 οκτανίων στα 2,044 ευρώ το λίτρο και μέση κατανάλωση 7,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, το ταξίδι Αθήνα–Καλαμάτα μετ’ επιστροφής κοστίζει μόνο σε καύσιμα περίπου 72 ευρώ. Μαζί με τα διόδια, το συνολικό ποσό φτάνει τα 105,3 ευρώ.

Αθήνα – Καλαμάτα (μετ’ επιστροφής 474 χλμ)

Απλή αμόλυβδη: 2,044 €/λτ

Κατανάλωση: 7,5 λτ/100 χλμ

Καύσιμα: 72,66 €

Διόδια: 32,7 €

Συνολικό κόστος: 105,3 €

Για το Καρπενήσι, ένα ταξίδι 576 χιλιομέτρων μετ’ επιστροφής, τα καύσιμα ξεπερνούν τα 88 ευρώ, ενώ με τα διόδια το συνολικό κόστος αγγίζει τα 120 ευρώ.

Αθήνα – Καρπενήσι (μετ’ επιστροφής 576 χλμ)

Απλή αμόλυβδη: 2,044 €/λτ

Κατανάλωση: 7,5 λτ/100 χλμ

Καύσιμα: 88,3 €

Διόδια: 32,2 €

Συνολικό κόστος: 120 €

Όσο μεγαλώνει η απόσταση, τόσο αυξάνεται και ο λογαριασμός.

Για ένα ταξίδι Αθήνα–Ιωάννινα με επιστροφή, τα καύσιμα φτάνουν σχεδόν τα 128 ευρώ και τα διόδια τα 90 ευρώ, με το συνολικό κόστος να αγγίζει τα 217,25 ευρώ. Για Θεσσαλονίκη, το κόστος εκτοξεύεται στα 228,2 ευρώ.

Αθήνα – Ιωάννινα (μετ’ επιστροφής 834 χλμ)

Απλή αμόλυβδη: 2,044 €/λτ

Κατανάλωση: 7,5 λτ/100 χλμ

Καύσιμα: 127,85 €

Διόδια: 89,4 €

Συνολικό κόστος: 217,25 €

Αθήνα – Θεσσαλονίκη (μετ’ επιστροφής 1.010 χλμ)

Απλή αμόλυβδη: 2,044 €/λτ

Κατανάλωση: 7,5 λτ/100 χλμ

Καύσιμα: 154,8 €

Διόδια: 73,4 €

Συνολικό κόστος: 228,2 €

Και στον προορισμό όμως, η βενζίνη είναι συχνά ακόμη ακριβότερη.

Δεν σταματούν τα έξοδα ούτε στην… φιλοξενία

Για όσους δεν διαθέτουν φιλοξενία, τα έξοδα δεν σταματούν στη μετακίνηση. Διαμονή, διατροφή και διασκέδαση ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τον λογαριασμό, καθιστώντας το κόστος για λίγες ημέρες σχεδόν απαγορευτικό.

Για όσους δεν έχουν εξοχικό, το ερώτημα πλέον δεν είναι πού θα πάνε το Πάσχα, αλλά μέχρι πού αντέχει η τσέπη τους να φτάσει.