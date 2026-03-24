Το τέλος του πολέμου στο Ιράν αναμένεται να προσφέρει άμεση ανακούφιση στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μπορεί να χρειαστούν μήνες μέχρι οι τιμές να επιστρέψουν στα προπολεμικά επίπεδα.

Σύμφωνα με το CNN, η πλήρης αποκατάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η επανεκκίνηση κρίσιμων ενεργειακών υποδομών απαιτούν χρόνο. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να διατηρήσει τις τιμές σε σχετικά υψηλά επίπεδα για παρατεταμένο διάστημα, παρά τη λήξη των εχθροπραξιών.

Κρίσιμο ρόλο παίζει η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους του πλανήτη. Οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα χρειαστεί πρώτα να διαπιστώσουν ότι η διέλευση είναι απολύτως ασφαλής, πριν αποκατασταθεί πλήρως η ροή των φορτίων.

Ακόμη και μετά την επανεκκίνηση των μεταφορών πετρελαίου, η αγορά θα χρειαστεί χρόνο για να αποσυμφορηθεί. Περίπου 2.000 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τη διαθεσιμότητα και τις τιμές.

Καύσιμα: Καθυστερήσεις στην αποκατάσταση της παραγωγής

Το αμερικανικό μέσο επισημαίνει ότι ο πόλεμος έχει προκαλέσει διακοπή λειτουργίας πολλών εγκαταστάσεων παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η πλήρης επαναφορά τους εκτιμάται ότι μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες, καθώς η διαδικασία αποκατάστασης είναι σύνθετη και απαιτεί εξειδικευμένες παρεμβάσεις.

Επιπλέον, οι ζημιές σε ενεργειακές υποδομές ενδέχεται να καθυστερήσουν σημαντικά την επιστροφή της παραγωγής στα προηγούμενα επίπεδα. Η QatarEnergy, ο μεγαλύτερος παραγωγός υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως, ανακοίνωσε ότι επιθέσεις με πυραύλους από το Ιράν προκάλεσαν μείωση της εξαγωγικής δυναμικότητάς της κατά 17%, με τον χρόνο αποκατάστασης να εκτιμάται έως και σε πέντε έτη.

Εκτιμήσεις για τις τιμές πετρελαίου

Ο ιδρυτής του Dangote Group, Αλίκο Ντανγκότε, δήλωσε ότι η επιστροφή της προσφοράς πετρελαίου σε κανονικά επίπεδα θα απαιτήσει τουλάχιστον έξι μήνες μετά το τέλος της σύγκρουσης. Όπως εκτιμά, οι τιμές πιθανότατα θα σταθεροποιηθούν, αλλά θα παραμείνουν στα 75-80 δολάρια ανά βαρέλι έως το τέλος του έτους.

Πριν από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, το Brent διαπραγματευόταν περίπου στα 73 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI βρισκόταν κοντά στα 67 δολάρια. Οι τιμές είχαν ήδη αρχίσει να ανεβαίνουν από τις αρχές του έτους, όταν κυμαίνονταν στα 60 και 57 δολάρια αντίστοιχα, καθώς αυξάνονταν οι γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.