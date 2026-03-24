Τα πρατήρια καυσίμων θα μπορούν να λάβουν επιχορήγηση έως 3.000 ευρώ για την αναβάθμιση του εξοπλισμού του συστήματος εισροών – εκροών, ενώ η προθεσμία προσαρμογής στο νέο σύστημα παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η οικονομική ενίσχυση μέσω voucher στοχεύει στην κάλυψη του κόστους αναβάθμισης του τεχνολογικού εξοπλισμού των πρατηρίων.

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση του εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων του κλάδου, καλύπτοντας μέρος των δαπανών για νέο εξοπλισμό και λογισμικά παρακολούθησης, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εισροών – εκροών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, η προθεσμία για την πλήρη προσαρμογή των πρατηρίων καυσίμων και των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης στο νέο σύστημα παρακολούθησης παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Παράλληλα, ορίζεται νέα προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 για την απογραφή στο Μητρώο Δεξαμενών Ιδιωτικών Πρατηρίων, με στόχο την ολοκλήρωση της ψηφιακής καταγραφής όλων των εγκαταστάσεων.

Το νέο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Οι προθεσμίες προσαρμογής στα συστήματα εισροών – εκροών και στην απογραφή των ιδιωτικών πρατηρίων στην ψηφιακή εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας Ιδιωτικής Χρήσης της ΑΑΔΕ, βάσει των τροποποιήσεων των ΚΥΑ Α.1176/2024 και Α.1180/2025, διαμορφώνονται ως εξής:

Για την εγκατάσταση και την ψηφιακή μετάδοση δεδομένων (Α.1073/2026):

Δημόσια πρατήρια καυσίμων : Έως 30/9/2026 για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Έως 31/12/2026 για την υπόλοιπη επικράτεια.

: Ιδιωτικά πρατήρια : Έως 31/12/2026 για όλη τη χώρα.

Η υποχρέωση συμμόρφωσης αφορά:

Κατόχους άδειας λειτουργίας πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας δημόσιας χρήσης,

Πωλητές πετρελαίου θέρμανσης,

Κατόχους άδειας λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων καυσίμων (περιπτώσεων ζζ, ηη, θθ, ιι, ια, ιβ, ιγ, παρ. 7 α , αρ. 31, Ν. 3784/2009),

, αρ. 31, Ν. 3784/2009), Εγκαταστάτες συστημάτων εισροών – εκροών, κατασκευαστές λογισμικού και διαπιστευμένους φορείς ογκομέτρησης δεξαμενών καυσίμων,

Κάθε δημόσια Αρχή αρμόδια για τον έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών.

Για το Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας Ιδιωτικής Χρήσης της ΑΑΔΕ (Α.1074/2026):

Έως 30/9/2026

Η υποχρέωση συμμόρφωσης αφορά:

Κατόχους άδειας λειτουργίας πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας ιδιωτικής χρήσης,

Διαπιστευμένους φορείς παροχής υπηρεσιών ογκομέτρησης,

Εγκαταστάτες συστημάτων εισροών – εκροών.

Το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα δίνει τον απαιτούμενο χρόνο στους εμπλεκόμενους φορείς να υιοθετήσουν πλήρως τις νέες προδιαγραφές του συστήματος παρακολούθησης και να ολοκληρώσουν την απογραφή των ιδιωτικών πρατηρίων στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η διαφάνεια και η αξιοπιστία στη διακίνηση καυσίμων.