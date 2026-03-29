- «Η Τεχεράνη θα καθορίσει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος» δήλωσε στο CNN Ιρανός αξιωματούχος και πρόσθεσε ότι «Αυτός είναι ο δικός μας πόλεμος και δεν θα σταματήσουμε να αμυνόμαστε μέχρι να διδάξουμε στον πρόεδρο των ΗΠΑ (Ντόναλντ Τραμπ) και στον πρωθυπουργό του Ισραήλ (Μπενιαμίν Νετανιάχου) ένα ιστορικό μάθημα»
- Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι πραγματοποιήσε 120 επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ιράν
- Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εκτοξεύτηκε νέο κύμα πυραύλων από το Ιράν εναντίον του
- Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ δήλωσε ότι η χώρα του θα φιλοξενήσει σύντομα συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, χωρίς να αποκαλύψει εάν οι συνομιλίες θα είναι άμεσες ή έμμεσες
- Ο αρχηγός της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ επισκέφθηκε το Ισραήλ για συναντήσεις με ομολόγους του
- Ο Νετανιάχου διέταξε τον στρατό να επεκτείνει την ουδέτερη ζώνη στο νότιο Λίβανο
- Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνια Κόστα: Η ΕΕ στο πλευρό του Αραβικού Συνδέσμου – Όλα τα μέρη του πολέμου να αποκλιμακώσουν τη σύγκρουση
- Η μεγαλύτερη ανάπτυξη Αμερικανών πεζοναυτών στη Μέση Ανατολή τα τελευταία είκοσι χρόνια – Θα υπάρξει χερσαία επίθεση στο Ιράν;
- ΠΟΥ: Αποθήκη ιατρικού υλικού καταστράφηκε στον Λίβανο – Το Ισραήλ πλήττει υγειονομικές υποδομές
- Φρουροί της Επανάστασης: Στο στόχαστρο τα Αμερικανικά πανεπιστήμια που έχουν έδρα στη Μέση Ανατολή
- Νετανιάχου για τον Πανάγιο Τάφο: «Καμία κακόβουλη πρόθεση» στην απαγόρευση εισόδου του Λατίνου Πατριάρχη
- Ιράν: 250 μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου
- Δέκα στρατιώτες τραυματίες από ιρανική επίθεση στο Κουβέιτ
- Reuters: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ ευχαριστεί τον λαό και τη θρησκευτική ηγεσία του Ιράκ για την υποστήριξή τους προς το Ιράν «έναντι της επιθετικότητας» του Ισραήλ και των ΗΠΑ.
- Η Ιταλία απαιτεί διευκρινίσεις από το Ισραήλ για την απαγόρευση στον Λατίνο Πατριάρχη να φτάσει στον Άγιο Τάφο
- Έντονη αντίδραση από Μακρόν για την απαγόρευση της ισραηλινής αστυνομίας στον Καθολικό Πατριάρχη να εισέλθει στον Πανάγιο Τάφο
- Ιρανικό πλήγμα σε βάση στη Σαουδική Αραβία – Καταστράφηκε Αμερικανικό αεροσκάφος αξίας 300 εκατ. δολαρίων
- Ισραήλ: «Εντός ημερών θα πλήξουμε στόχους υψηλής προτεραιότητας»
- Ο στρατός του Ιράν έτοιμος για αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις, λέει ο πρόεδρος της Βουλής.
- «Βροχή» ιρανικών πυραύλων κατά του Ισραήλ – 40 φορές ήχησαν οι σειρήνες τις τελευταίες ώρες
- Αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές έπληξαν ιρανικό λιμάνι κοντά στο Στενό του Ορμούζ
- Νέα ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν – Η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις σε σημαντικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις στον Κόλπο
- Οι Χούθι της Υεμένης προαναγγέλλουν νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις τις επόμενες ημέρες
- Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν να χτυπήσουν πανεπιστήμια των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή
- Washington Post: Οι ΗΠΑ κάνουν προετοιμασίες για χερσαίες επιχειρήσεις «εβδομάδων» στο Ιράν
- Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν αιφνιδιάστηκε από την επιτυχία της στρατηγικής του – Πιθανά «διόδια» μετά τον πόλεμο
- Τα αποθέματα εξαντλούνται: Πώς οι πύραυλοι του Ιράν δοκιμάζουν την αντιαεροπορική άμυνα του Ισραήλ
- Ένας ισραηλινός στρατιώτης, ο λοχίας Μοσέ Γιτζχάκ Χακόχεν Κατς, 22 ετών, σκοτώθηκε στη μάχη στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.
- Δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη περί τις 07:20 τοπική ώρα, με την ιρανική αντιαεροπορική άμυνα να επιχειρεί στον βορειοανατολικό τομέα της πόλης.
- Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν επιθέσεις με πυραύλους και drones, με συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας να επιχειρούν εντατικά για την αντιμετώπιση των απειλών.
- Το Κουβέιτ έγινε στόχος εχθρικών πυραύλων και drones, με την αντιαεροπορική άμυνα να απωθεί τις επιθέσεις.
- Το Πεντάγωνο κάνει προετοιμασίες για χερσαίες επιχειρήσεις διάρκειας εβδομάδων στο Ιράν, σύμφωνα με την Washington Post.
- Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απείλησαν να πλήξουν αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή, ζητώντας καταδίκη του βομβαρδισμού ιρανικών πανεπιστημίων έως τη Δευτέρα.
- Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν drone στην Αρμπίλ κοντά σε κατοικία του Μασούντ Μπαρζανί, ηγέτη του κυβερνώντος κόμματος στο ιρακινό Κουρδιστάν.
- Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε ότι οι δυνατότητες του Ιράν να παράγει όπλα θα έχουν καταστραφεί κατά το μεγαλύτερο μέρος τους μέσα σε μερικές ημέρες.
- Πύραυλος εκτοξεύτηκε από την Υεμένη προς το Ισραήλ, με τους αντάρτες Χούθι να αναλαμβάνουν την ευθύνη για δύο εκτοξεύσεις.
Σάντσεθ κατά Νετανιάχου: «Πλήγμα στη θρησκευτική ελευθερία» η απαγόρευση εισόδου του Λατίνου Πατριάρχη στον Πανάγιο Τάφο
Η παρεμπόδιση σήμερα «χωρίς λόγο ή αιτία» του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων να εισέλθει στον ναό του Παναγίου Τάφου για να τελέσει τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων (για τους Καθολικούς) συνιστά «αδικαιολόγητη επίθεση στη θρησκευτική ελευθερία”, κατήγγειλε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Netanyahu ha impedido a los católicos celebrar el Domingo de Ramos en los […]
Παγκόσμιο κύμα διαδηλώσεων «No Kings» κατά Τραμπ – Εκατομμύρια πολίτες στους δρόμους σε ΗΠΑ και Ευρώπη
Το Σάββατο (28/3/26) πραγματοποιήθηκαν παγκόσμιες διαδηλώσεις στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων «No Kings», για την τρίτη κατά σειρά μαζική διαμαρτυρία κατά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία συμμετείχαν εκατομμύρια πολίτες. Στην Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ελλάδα και την Αυστραλία, πλήθη βγήκαν στους δρόμους κρατώντας πανό που στηλίτευαν τον 79χρονο Αμερικανό […]
Ο Νετανιάχου διέταξε τον στρατό να επεκτείνει τη ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να επεκτείνει τη ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ. «Στον Λίβανο, μόλις διέταξα την περαιτέρω επέκταση της υπάρχουσας ζώνης ασφαλείας προκειμένου να εξουδετερωθεί οριστικά η απειλή εισβολής και να απομακρυνθούν από τα σύνορα τα πυρά […]
Η μεγαλύτερη ανάπτυξη Αμερικανών πεζοναυτών στη Μέση Ανατολή τα τελευταία είκοσι χρόνια – Θα υπάρξει χερσαία επίθεση στο Ιράν;
Χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες συμμετέχουν στη μεγαλύτερη στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή των τελευταίων 20 ετών, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM). Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η CENTCOM φαίνονται οι στρατιώτες με στολές μάχης, κράνη και γυαλιά προστασίας. Οι νέες στρατιωτικές δυνάμεις προστίθενται στους περίπου 50.000 Αμερικανούς στρατιώτες που ήδη βρίσκονται στην […]