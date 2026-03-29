Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να επεκτείνει τη ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ. «Στον Λίβανο, μόλις διέταξα την περαιτέρω επέκταση της υπάρχουσας ζώνης ασφαλείας προκειμένου να εξουδετερωθεί οριστικά η απειλή εισβολής και να απομακρυνθούν από τα σύνορα τα πυρά […]