  • «Η Τεχεράνη θα καθορίσει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος» δήλωσε στο CNN Ιρανός αξιωματούχος και πρόσθεσε ότι «Αυτός είναι ο δικός μας πόλεμος και δεν θα σταματήσουμε να αμυνόμαστε μέχρι να διδάξουμε στον πρόεδρο των ΗΠΑ (Ντόναλντ Τραμπ) και στον πρωθυπουργό του Ισραήλ (Μπενιαμίν Νετανιάχου) ένα ιστορικό μάθημα»
  • Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι πραγματοποιήσε 120 επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ιράν
  • Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εκτοξεύτηκε νέο κύμα πυραύλων από το Ιράν εναντίον του
  • Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ δήλωσε ότι η χώρα του θα φιλοξενήσει σύντομα συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, χωρίς να αποκαλύψει εάν οι συνομιλίες θα είναι άμεσες ή έμμεσες
  • Ο αρχηγός της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ επισκέφθηκε το Ισραήλ για συναντήσεις με ομολόγους του
  • Ο Νετανιάχου διέταξε τον στρατό να επεκτείνει την ουδέτερη ζώνη στο νότιο Λίβανο
  • Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνια Κόστα: Η ΕΕ στο πλευρό του Αραβικού Συνδέσμου – Όλα τα μέρη του πολέμου να αποκλιμακώσουν τη σύγκρουση
  • Η μεγαλύτερη ανάπτυξη Αμερικανών πεζοναυτών στη Μέση Ανατολή τα τελευταία είκοσι χρόνια – Θα υπάρξει χερσαία επίθεση στο Ιράν;
  • ΠΟΥ: Αποθήκη ιατρικού υλικού καταστράφηκε στον Λίβανο – Το Ισραήλ πλήττει υγειονομικές υποδομές
  • Φρουροί της Επανάστασης: Στο στόχαστρο τα Αμερικανικά πανεπιστήμια που έχουν έδρα στη Μέση Ανατολή
  • Νετανιάχου για τον Πανάγιο Τάφο: «Καμία κακόβουλη πρόθεση» στην απαγόρευση εισόδου του Λατίνου Πατριάρχη
  • Ιράν: 250 μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου
  • Δέκα στρατιώτες τραυματίες από ιρανική επίθεση στο Κουβέιτ
  • Reuters: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ ευχαριστεί τον λαό και τη θρησκευτική ηγεσία του Ιράκ για την υποστήριξή τους προς το Ιράν «έναντι της επιθετικότητας» του Ισραήλ και των ΗΠΑ.
  • Η Ιταλία απαιτεί διευκρινίσεις από το Ισραήλ για την απαγόρευση στον Λατίνο Πατριάρχη να φτάσει στον Άγιο Τάφο
  • Έντονη αντίδραση από Μακρόν για την απαγόρευση της ισραηλινής αστυνομίας στον Καθολικό Πατριάρχη να εισέλθει στον Πανάγιο Τάφο
  • Ιρανικό πλήγμα σε βάση στη Σαουδική Αραβία – Καταστράφηκε Αμερικανικό αεροσκάφος αξίας 300 εκατ. δολαρίων
  • Ισραήλ: «Εντός ημερών θα πλήξουμε στόχους υψηλής προτεραιότητας»
  • Ο στρατός του Ιράν έτοιμος για αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις, λέει ο πρόεδρος της Βουλής.
  • «Βροχή» ιρανικών πυραύλων κατά του Ισραήλ – 40 φορές ήχησαν οι σειρήνες τις τελευταίες ώρες
  • Αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές έπληξαν ιρανικό λιμάνι κοντά στο Στενό του Ορμούζ
  • Νέα ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν – Η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις σε σημαντικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις στον Κόλπο
  • Οι Χούθι της Υεμένης προαναγγέλλουν νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις τις επόμενες ημέρες
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν να χτυπήσουν πανεπιστήμια των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή
  • Washington Post: Οι ΗΠΑ κάνουν προετοιμασίες για χερσαίες επιχειρήσεις «εβδομάδων» στο Ιράν
  • Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν αιφνιδιάστηκε από την επιτυχία της στρατηγικής του – Πιθανά «διόδια» μετά τον πόλεμο
  • Τα αποθέματα εξαντλούνται: Πώς οι πύραυλοι του Ιράν δοκιμάζουν την αντιαεροπορική άμυνα του Ισραήλ
  • Ένας ισραηλινός στρατιώτης, ο λοχίας Μοσέ Γιτζχάκ Χακόχεν Κατς, 22 ετών, σκοτώθηκε στη μάχη στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.
  • Δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη περί τις 07:20 τοπική ώρα, με την ιρανική αντιαεροπορική άμυνα να επιχειρεί στον βορειοανατολικό τομέα της πόλης.
  • Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν επιθέσεις με πυραύλους και drones, με συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας να επιχειρούν εντατικά για την αντιμετώπιση των απειλών.
  • Το Κουβέιτ έγινε στόχος εχθρικών πυραύλων και drones, με την αντιαεροπορική άμυνα να απωθεί τις επιθέσεις.
  • Το Πεντάγωνο κάνει προετοιμασίες για χερσαίες επιχειρήσεις διάρκειας εβδομάδων στο Ιράν, σύμφωνα με την Washington Post.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απείλησαν να πλήξουν αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή, ζητώντας καταδίκη του βομβαρδισμού ιρανικών πανεπιστημίων έως τη Δευτέρα.
  • Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν drone στην Αρμπίλ κοντά σε κατοικία του Μασούντ Μπαρζανί, ηγέτη του κυβερνώντος κόμματος στο ιρακινό Κουρδιστάν.
  • Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε ότι οι δυνατότητες του Ιράν να παράγει όπλα θα έχουν καταστραφεί κατά το μεγαλύτερο μέρος τους μέσα σε μερικές ημέρες.
  • Πύραυλος εκτοξεύτηκε από την Υεμένη προς το Ισραήλ, με τους αντάρτες Χούθι να αναλαμβάνουν την ευθύνη για δύο εκτοξεύσεις.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα