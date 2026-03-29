Στο Grand Prix της Ιαπωνίας μεγάλος νικητής ήταν ο Κίμι Αντονέλι, που πήρε και την πρωτοπορία του πρωταθλήματος και «έγραψε» ιστορία, όντας ο νεότερος οδηγός που ηγείται το πρωτάθλημα. Ο Τζόρτζ Ράσελ στάθηκε άτυχος με το timing του οχήματος ασφαλείας και έτσι έπειτα από σπουδαία «μάχη» με το Λεκλέρκ έμεινε στην τέταρτη θέση.

LAP 51/53 The battle for third is going down to the wire! ⚔️ Russell seizes the final podium place only for Leclerc to immediately snatch it back 😮#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/EodknZY2Ma — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

Ο Βρετανός οδηγός συναντήθηκε στην πίστα της Σουζούκα με ένα μικρό του οπαδό από την Ιαπωνία, ο οποίος έχει κάνει εξάσκησει στα αγγλικά του για να μπορεί να συνομιλήσει με το Ράσελ.