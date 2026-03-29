Μια ξεχωριστή στιγμή ανθρωπιάς σημάδεψε τον τελικό του Allwyn Final 4 Κυπέλλου Μπάσκετ Γυναικών, όπου ο Αθηναϊκός επικράτησε του Πρωτέας Βούλας με 94-56 και κατέκτησε το τρόπαιο.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, με τη διαφορά στο +40, η προπονήτρια του Αθηναϊκού, Στέλλα Καλτσίδου, ζήτησε από τις παίκτριές της να υποπέσουν σε φάουλ, προκειμένου η 17χρονη Μαρία-Ελευθερία Αράπογλου να βρεθεί στη γραμμή των ελευθέρων βολών και να σημειώσει τους πρώτους της πόντους στον τελικό.

Η νεαρή αθλήτρια εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και ευστόχησε σε δύο από τις τρεις βολές, γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο στις εξέδρες, σε μια στιγμή που ξεχώρισε περισσότερο ακόμη και από το ίδιο το αποτέλεσμα.

Μέσα στα τελευταία δευτερόλεπτα συμμετοχής της, πρόλαβε να καταγράψει και ένα κλέψιμο, ολοκληρώνοντας μια εμπειρία που θα θυμάται για πάντα, σε έναν τελικό που έκλεισε με τον πιο όμορφο τρόπο.

Η όμορφη στιγμή στο φινάλε της αναμέτρησης