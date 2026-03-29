Ο Αθηναϊκός κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών της διοργάνωσης Allwyn Final 4, επικρατώντας με 94-56 του Πρωτέα Βούλας στον τελικό που διεξήχθη στην Ελευθερούπολη.

Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου κυριάρχησε απόλυτα στον αγώνα και έφτασε με χαρακτηριστική άνεση στην κατάκτηση του τροπαίου, προσθέτοντας τον τέταρτο τίτλο Κυπέλλου στην ιστορία της συγκεκριμένης διοργάνωσης.

Με αυτή την επιτυχία, ο Αθηναϊκός «σκαρφάλωσε» εκ νέου στη Χρυσή Βίβλο, όπου συνολικά καταγράφονται οι κυριότερες δυνάμεις του θεσμού μέσα στα χρόνια, με τον Ολυμπιακό να παραμένει στην κορυφή των κατακτήσεων, ενώ ακολουθούν ιστορικές ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός και οι Εσπερίδες Καλλιθέας.

Ο τελικός του Final 4 επιβεβαίωσε την αγωνιστική υπεροχή του Αθηναϊκού στη φετινή διοργάνωση, σε μια σεζόν όπου η ομάδα έδειξε σταθερότητα και υψηλό επίπεδο απόδοσης σε όλα τα κρίσιμα παιχνίδια.

Οι κατακτήσεις ανά ομάδα

Ολυμπιακός – 6 τίτλοι (2025, 2022, 2019, 2018, 2017, 2016)

Αθηναϊκός – 4 τίτλοι (2026, 2012, 2011, 2010)

Εσπερίδες Καλλιθέας – 4 τίτλοι (2009, 2008, 2007, 2006)

Παναθηναϊκός – 3 τίτλοι (2024, 2023, 2000)

Σπόρτινγκ – 3 τίτλοι (2005, 1999, 1996)

ΑΝΟ Γλυφάδας – 2 τίτλοι (2003, 2002)

ΔΑΣ Άνω Λιοσίων – 2 τίτλοι (2004, 2001)

ΑΕ Σουρμένων Ελληνικού – 2 τίτλοι (2015, 2014)

Πρωτέας Βούλας – 1 τίτλος (2013)

ΠΑΟ Θρίαμβος Αθηνών – 1 τίτλος (1998)

Απόλλων Καλαμαριάς – 1 τίτλος (1997)