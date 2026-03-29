Ο Αθηναϊκός επέστρεψε δυναμικά στην κορυφή του ελληνικού μπάσκετ γυναικών, κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδας με εντυπωσιακή νίκη απέναντι στον Πρωτέα Βούλας με σκορ 56-94 στον τελικό που διεξήχθη στο ΔΑΚ Ελευθερούπολης.

Η ομάδα του Βύρωνα επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί, παρουσιάζοντας απόλυτη κυριαρχία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η επιτυχία αυτή αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή του συλλόγου στην κατάκτηση του τροπαίου μετά από οκτώ χρόνια, θυμίζοντας τις ένδοξες εποχές των συνεχόμενων τίτλων την περίοδο 2010-2012.

Από τα πρώτα λεπτά, ο Αθηναϊκός επέβαλε τον ρυθμό του, μετατρέποντας τον τελικό σε παράσταση για έναν ρόλο. Το ημίχρονο τον βρήκε μπροστά με +21 (23-44), εκμεταλλευόμενος και την αστοχία του Πρωτέα από την περιφέρεια, που είχε 0/18 τρίποντα στο πρώτο μέρος.

Η εικόνα δεν άλλαξε στην επανάληψη, με τον Αθηναϊκό να συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό, αυξάνοντας συνεχώς τη διαφορά και φτάνοντας ακόμη και στο +30 πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. Στο τελευταίο δεκάλεπτο διατήρησε την ένταση και την αποτελεσματικότητά του, «κλειδώνοντας» μια εμφατική νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 8-21, 23-44, 39-68, 56-94.

Με την ψυχολογία στα ύψη, ο Αθηναϊκός στρέφει πλέον την προσοχή του στον μεγάλο τελικό του EuroCup, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μερσίν, με στόχο ένα ακόμη σπουδαίο επίτευγμα.