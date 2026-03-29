Με ανάρτησή του ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης απαντά σε αιχμηρό τόνο στα «χοντροκομμένα, χυδαία αλλά και αστεία ψέμματα», που διακινούνται όπως αναφέρει.

Ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται στην χθεσινή ανάρτηση του Παύλου Πολάκη εναντίον του, χωρίς να κατονομάζει ωστόσο ον Κρητικό πολιτικό.

Αναλυτικά η ανάρτηση του ευρωβουλευτή:

«Τα χοντροκομμένα ψέμματα δείχνουν πάντα ανασφάλεια. Αυτοί που με διέγραψαν πριν δύο μήνες (με υποψίες και χωρίς αιτιολογία), έκτοτε ασχολούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ «που θα πάει ο Φαραντούρης», συνοδεύοντας την αγωνία τους με χυδαία όσο και αστεία ψέμματα. Προς αποκατάσταση της αλήθειας:

1. Ουδέποτε υπήρξα μέλος της ΔΑΠ. Τελεία.

2. Ανήκα πάντα ιδεολογικά στη δημοκρατική παράταξη και εντάχθηκα σε ένα και μόνο κόμμα στη ζωή μου προ 3ετίας με αφορμή την υποψηφιότητά μου. Δεν συμμετείχα σε κομματικά όργανα και έδωσα με αφοσίωση και μαχητικότητα τη μάχη το σταυρού, τόσο στις εθνικές εκλογές (στη δύσκολη μονοεδρική της Κεφαλονιάς), όσο και στις ευρωεκλογές.

3. Ουδέποτε ζήτησα από οποιονδήποτε να με «τοποθετήσει» σε ευρωψηφοδέλτιο. Δεν προβλεπόταν άλλωστε κάτι τέτοιο. Συμμετείχα, όπως είναι γνωστό, σε εσωτερικές προκριματικές εκλογές μαζί με δεκάδες άλλους υποψηφίους. Εξελέγην πρώτος στην περιφέρεια της Αττικής και έτσι συμπεριελήφθηκα στο ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών σε όλη την επικράτεια.

Κάποιοι άνθρωποι θα ελεγαν οποιοδηποτε ψέμα για μερικά λάικ και λίγη δημοσιότητα. Είναι επίσης παραδοσιακή σταλινική πρακτική η συκοφάντηση πρώην συντρόφων.

Όμως τα ψέμματα τέτοιου τύπου δεν θα λύσουν τα πολιτικά αδιέξοδα τα οποία αντιμετωπίζουν οι ψεύτες. «Φθόνος εστί κάκιστος, έχει δε τι καλόν εν αυτώ. Τήκει γαρ φθονερών όμματα και κραδίην». Ο φθόνος είναι πολύ κακός, αλλά έχει ένα καλό: λιώνει τα μάτια και την καρδιά των φθονερών».