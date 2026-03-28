- Η Υεμένη μπήκε στον πόλεμο: Το Ισραήλ καταγγέλλει πως οι Χούθι επιτέθηκαν με πύραυλο
- Τελ Αβίβ: 60χρονος νεκρός μετά από πυραύλους του Ιράν
- Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του για την αντίδραση του ΝΑΤΟ στον πόλεμο με το Ιράν. Μιλώντας σε επιχειρηματικό συνέδριο, δηλώνοντας : «Πάντα έλεγα ότι το ΝΑΤΟ είναι μια χάρτινη τίγρη. Και πάντα έλεγα ότι εμείς βοηθάμε το ΝΑΤΟ, αλλά εκείνοι δεν θα μας βοηθήσουν ποτέ».
- Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι θα υπάρξει «βαρύ τίμημα» μετά την επίθεση του Ισραήλ σε πολιτικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και σε εργοστάσια χάλυβα, σύμφωνα με το Al Jazeera.
- Παράλληλα, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προειδοποίησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι «παίζουν με τη φωτιά» επιτιθέμενες στις ενεργειακές υποδομές της χώρας.
- Σειρήνες ήχησαν σε διάφορες περιοχές του Ισραήλ καθώς και στο Μπαχρέιν
- Τραμπ: «Τρομερό λάθος ότι το ΝΑΤΟ δεν βοήθησε στον πόλεμο»
- Αμερικανοί στρατιώτες που τραυματίστηκαν στην ιρανική επιδρομή σε αεροπορική βάση στη Σαουδική Αραβία
Τρεις νεκροί από ρωσικά χτυπήματα στην Ουκρανία – Ένα παιδί νεκρό στη Ρωσία από ουκρανική επίθεση
Τρεις νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία καταγράφηκαν τη νύχτα, ενώ ένα παιδί σκοτώθηκε από ουκρανικό βομβαρδισμό στη Ρωσία. Θύματα αναφέρθηκαν σε Οδησσό και Κρίβι Ριχ, με τραυματίες και υλικές ζημιές σε κατοικημένες περιοχές.
Το Ισραήλ έπληξε εγκαταστάσεις του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν – Χτυπήθηκαν και εργοστάσια πυρομαχικών
Το Ισραήλ εξαπέλυσε την Παρασκευή τριπλή επίθεση στο Ιράν, στοχεύοντας πυρηνικές εγκαταστάσεις και εργοστάσια πυρομαχικών. Σύμφωνα με τον IDF, πάνω από 50 πολεμικά αεροσκάφη συμμετείχαν στην επιχείρηση.
Η Ταϊλάνδη ανακοινώνει συμφωνία με το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ
Η Ταϊλάνδη ανακοίνωσε συμφωνία με το Ιράν για ασφαλή διέλευση των δεξαμενόπλοιών της από το στενό του Χορμούζ, με στόχο να εξασφαλιστεί η ομαλή προμήθεια πετρελαίου μετά τις δυσκολίες που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
CNN: Τα 7 νησιά-κλειδιά στα Στενά του Ορμούζ και το σχέδιο που θα κρίνει τον έλεγχο
Η αποστολή Αμερικανών στρατιωτών στη Μέση Ανατολή αυξάνει τις εικασίες για ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στην περιοχή.