Η Ταϊλάνδη ανακοίνωσε συμφωνία με το Ιράν για ασφαλή διέλευση των δεξαμενόπλοιών της από το στενό του Χορμούζ, με στόχο να εξασφαλιστεί η ομαλή προμήθεια πετρελαίου μετά τις δυσκολίες που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.