Το πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων USS Tripoli (LHA 7) έφτασε στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας τη στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια περίοδο αυξημένης έντασης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της CENTCOM, στο πλοίο επιβαίνουν περίπου 2.500 ναύτες και πεζοναύτες. Η δύναμη αυτή είναι πλήρως επιχειρησιακή και διαθέτει τη δυνατότητα ανάπτυξης σε χερσαίες επιχειρήσεις, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Το USS Tripoli, που ανήκει στην κλάση America, αποτελεί το μεγαλύτερο πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Λειτουργεί ως ναυαρχίδα της Αμφίβιας Ομάδας Ετοιμότητας Tripoli, σε συνεργασία με την 31η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών.

Η συγκεκριμένη δύναμη διαθέτει εκτεταμένες επιχειρησιακές δυνατότητες, συνδυάζοντας αεροσκάφη μεταφοράς, μαχητικά κρούσης, καθώς και αμφίβια επιθετικά και τακτικά μέσα.

