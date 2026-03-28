Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι θα συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους «τις επόμενες ημέρες», μετά την ένταξή τους στον πόλεμο που – όπως επισημαίνουν- ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, ενώ υπήρξαν πληροφορίες, ότι ένας ακόμη πύραυλος εκτοξεύτηκε από τη χώρα λίγες ώρες αργότερα. Οι αναφορές αυτές ενισχύουν την ανησυχία για κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Παράλληλα, κυκλοφόρησαν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ότι οι Χούθι ευθύνονται για drone που αναχαιτίστηκε πάνω από το νότιο Ισραήλ. Σε δήλωσή τους στο Telegram, η ανταρτική οργάνωση φάνηκε να επιβεβαιώνει και να αναλαμβάνει την ευθύνη για τις επιθέσεις.

Στην ίδια ανακοίνωση, οι Χούθι αναφέρουν, ότι ενεργούν σε ένδειξη υποστήριξης προς «τα μέτωπα αντίστασης στην Παλαιστίνη, το Ιράκ, τον Λίβανο και το Ιράν», τα οποία περιγράφουν ως «γη της θυσίας, της αξιοπρέπειας και της υπερηφάνειας».

Η ανταρτική ομάδα τόνισε ακόμη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της Υεμένης θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους «με τη βοήθεια του Αλλάχ», έως ότου, όπως αναφέρουν, σταματήσουν «οι επιθέσεις και η επιθετικότητα του εχθρού».

Ανησυχία για τη ναυσιπλοΐα

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι Χούθι ενδέχεται να στοχεύσουν σύντομα πλοία στο Στενό Μπαμπ αλ Μαντάμπ, μια κρίσιμη θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Ινδικό Ωκεανό. Μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση στην παγκόσμια ναυτιλία.

Η πιθανή εμπλοκή των Χούθι σε επιθέσεις κατά πλοίων θα επιδεινώσει περαιτέρω τις πιέσεις στις διεθνείς αγορές, σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν, που ήδη αποτελεί σημείο έντασης για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.