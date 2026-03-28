Η ενδεχόμενη πιο ενεργή εμπλοκή των Χούθι στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν θα μπορούσε να απειλήσει μια δεύτερη κρίσιμη θαλάσσια οδό για το παγκόσμιο εμπόριο, σύμφωνα με τον Mohamad Elmasry, καθηγητή στο Doha Institute for Graduate Studies.

«Τα τελευταία δυόμισι χρόνια έχουμε δει ότι οι Χούθι διαθέτουν σημαντική ισχύ. Αν αποφασίσουν να κλείσουν το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, αποκλείοντας έτσι την πρόσβαση στην Ερυθρά Θάλασσα και τελικά στη Διώρυγα του Σουέζ, τότε θα έχουμε δύο μεγάλα σημεία συμφόρησης, με το Στενό του Ορμούζ και τη Διώρυγα του Σουέζ», δήλωσε ο Elmasry στο Al Jazeera.

«Πρόκειται για βασικές θαλάσσιες οδούς μεταφοράς, απαραίτητες για το διεθνές εμπόριο, οπότε θεωρώ ότι η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά σημαντική», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Elmasry σημείωσε ακόμη ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι θα μπορούσαν να αυξήσουν την πίεση στην ισχυρή αλλά «όχι απροσπέλαστη» αεράμυνα του Ισραήλ.

«Οι πύραυλοι και οι ρουκέτες της Χεζμπολάχ, όπως και οι ιρανικοί πύραυλοι, έχουν καταφέρει να διεισδύσουν τις τελευταίες εβδομάδες. Αν το Ισραήλ αναγκαστεί τώρα να αμυνθεί και απέναντι σε επιθέσεις από την Υεμένη, η κατάσταση θα γίνει σαφώς πιο περίπλοκη γι’ αυτό», δήλωσε.

«Από την άλλη πλευρά, πολιτικά —και ίσως παραδόξως— το Ισραήλ μπορεί να καλωσορίσει αυτή την εξέλιξη, καθώς επιδιώκει να επεκτείνει τη σύγκρουση. Θέλει να διασφαλίσει ότι ο Donald Trump δεν θα αναζητήσει σύντομα μια διέξοδο. Οι ισραηλινοί στόχοι δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί», κατέληξε ο Elmasry.

«Θα συνεχίσουμε να ρίχνουμε βαλλιστικούς πυραύλους»

Ανέλαβαν οι Χούθι την ευθύνη για την επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ. Πρόκειται για την πρώτη επέμβαση της φιλοϊρανικής οργάνωσης, από την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Σε ανακοίνωσή τους οι Χούθι της Υεμένης, απείλησαν ευθέως το Ισραήλ, λέγοντας πως δεν πρόκειται να σταματήσουν τις επιθέσεις εάν δεν σταματήσει η ισραηλινή επιθετικότητα κατά των αμάχων και των υποδομών του Λιβάνου, του Ιράν, του Ιράκ και της Παλαιστίνης.

Η επίθεση των Χούθι κατά του Ισραήλ έγινε νωρίς το πρωί του Σαββάτου (28.03.2026). Οι Χούθι ανακοίνωσαν πως στοχοποίησαν «ευαίσθητες ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις» με «μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων» που βρίσκονται νότια της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Οι IDF με τη σειρά τους ανακοίνωσαν πως αναχαίτισαν τους πυραύλους και δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί.

Οι Χούθι ορκίζονται να συνεχίσουν τις επιθέσεις τους «μέχρι να σταματήσει η επιθετικότητα εναντίον όλων των μετώπων της αντίστασης».

Ποιοι είναι οι Χούθι, ποια η ισχύς τους

Οι Χούθι, γνωστοί και ως Ανσάρ Αλάχ («Υποστηρικτές του Θεού»), αποτελούν έναν από τους βασικούς πόλους του εμφυλίου πολέμου στην Υεμένη. Η οργάνωση εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1990, όταν ο ηγέτης της, Χουσεΐν αλ-Χούθι, ίδρυσε το κίνημα «Πιστοί Νεολαίοι» για την αναβίωση της Ζαϊντιτικής παράδοσης του Σιιτικού Ισλάμ.

Οι Ζαΐντι είχαν κυβερνήσει την Υεμένη επί αιώνες, όμως περιθωριοποιήθηκαν μετά τον εμφύλιο του 1962. Το κίνημα των Χούθι ιδρύθηκε με στόχο να εκπροσωπήσει την κοινότητά τους και να αντιταχθεί στον ριζοσπαστικό Σουνιτισμό, ειδικά στις επιρροές του Ουαχαμπισμού από τη Σαουδική Αραβία.

Ο εμφύλιος πόλεμος ξέσπασε το 2014, όταν οι δυνάμεις των Χούθι κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σαναά και ανέτρεψαν τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση. Ένα χρόνο αργότερα, η επέμβαση της συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία κλιμάκωσε τη σύγκρουση, μετατρέποντάς την σε περιφερειακή κρίση. Αν και το 2022 υπεγράφη εκεχειρία, αυτή διήρκεσε μόλις έξι μήνες και οι συγκρούσεις συνεχίζονται, έστω και με μικρότερη ένταση.

Οι Χούθι υποστηρίζονται από το Ιράν, το οποίο από το 2014 έχει ενισχύσει σημαντικά τον εξοπλισμό και την τεχνολογία τους. Σύμφωνα με διεθνείς αναφορές, η Τεχεράνη έχει παράσχει θαλάσσιες νάρκες, βαλλιστικούς και κρουζ πυραύλους, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η οργάνωση θεωρείται μέρος του λεγόμενου «Άξονα Αντίστασης» του Ιράν, μιας συμμαχίας που αντιτίθεται στο Ισραήλ και τη Δύση.

Αμερικανικές πηγές παρακολουθούν στενά τις τεχνολογικές βελτιώσεις των πυραύλων των Χούθι, τόσο ως προς την εμβέλεια όσο και την ακρίβειά τους. Αρχικά, τα όπλα συναρμολογούνταν με ιρανικά εξαρτήματα που έφταναν κρυφά στην Υεμένη, ενώ στο παρελθόν οι Χούθι έχουν χρησιμοποιήσει drones και πυραύλους κατά εμπορικών πλοίων.

Η πρόσφατη εκτόξευση πυραύλων κατά του Ισραήλ δείχνει ότι οι Χούθι δεν διστάζουν να επεκτείνουν τη δράση τους πέρα από τα σύνορα της Υεμένης. Η εμπλοκή αυτή εντείνει την αστάθεια στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας ένα ακόμη μέτωπο στη γεωπολιτική ένταση της περιοχής.

Η αυξανόμενη στρατιωτική δραστηριότητα των Χούθι εντείνει τον φόβο για μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση. Με την ικανότητά τους να πλήττουν στόχους εκτός Υεμένης –όπως εγκαταστάσεις πετρελαίου και κρίσιμες υποδομές στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα–, καθώς και να διαταράσσουν τις ναυτιλιακές οδούς γύρω από τη Χερσόνησο του Αραβικού Κόλπου, η απειλή τους αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη γεωστρατηγική σημασία.