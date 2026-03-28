Ένας πύραυλος προερχόμενος από το Ιράν έπληξε την αεροπορική βάση «Πρίγκιπα Σουλτάνου» στη Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 10  Αμερικανοί στρατιώτες και να προκληθούν ζημιές σε αεροσκάφη ανεφοδιασμού, γράφει η εφημερίδα Wall Street Journal.

Η εφημερίδα επικαλείται Αμερικανούς και Σαουδάραβες αξιωματούχους.

Αρκετά αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού υπέστησαν ζημιές ως αποτέλεσμα των επιθέσεων, σύμφωνα με Αμερικανούς και Σαουδάραβες αξιωματούχους.

Αυτό είναι το δεύτερο, τουλάχιστον, πλήγμα στη βάση αυτή από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Σε προηγούμενη επίθεση είχαν υποστεί ζημιές πέντε αεροσκάφη ανεφοδιασμού.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, στην επίθεση συμμετείχαν και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

