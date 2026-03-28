Καθώς η αμερικανο-ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν εισήλθε την Παρασκευή στην 28η ημέρα της, το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι έχουν πληγεί περισσότεροι από 10.000 ιρανικοί στρατιωτικοί στόχοι από την έναρξη της Επιχείρησης Epic Fury. Την ίδια στιγμή, οι στρατιωτικοί σχεδιαστές επεξεργάζονται σενάρια για πιθανή κλιμάκωση που θα μπορούσε να περιλαμβάνει χερσαίες επιχειρήσεις και την κατάληψη ιρανικών νησιών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, το Πεντάγωνο εξετάζει τέσσερις βασικές επιλογές για αυτό που αξιωματούχοι περιγράφουν ως «τελικό χτύπημα» με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Οι επιλογές περιλαμβάνουν εισβολή ή αποκλεισμό της νήσου Χαρκ, μέσω της οποίας διακινείται το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν, κατάληψη της νήσου Λαράκ που ενισχύει τον ιρανικό έλεγχο στο Στενό του Χορμούζ, κατάληψη της νήσου Άμπου Μούσα και δύο μικρότερων νησιών κοντά στη δυτική είσοδο του στενού ή αναχαίτιση πλοίων που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο ανατολικά του κρίσιμου σημείου του Χορμούζ.

Παράλληλα, ο αμερικανικός στρατός έχει καταρτίσει σχέδια έκτακτης ανάγκης για χερσαίες επιχειρήσεις εντός του Ιράν με στόχο τον έλεγχο πυρηνικών εγκαταστάσεων. Ωστόσο, μια μεγάλης κλίμακας αεροπορική επιδρομή παραμένει ως εναλλακτική επιλογή, σύμφωνα με το Axios. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου χαρακτήρισαν τις χερσαίες επιχειρήσεις «σενάρια», ενώ πηγές ανέφεραν ότι ο Πρόεδρος Τραμπ είναι «έτοιμος να κλιμακώσει» εφόσον η διπλωματία αποτύχει.

Η Wall Street Journal μετέδωσε ότι το Πεντάγωνο εξετάζει την ανάπτυξη έως και 10.000 επιπλέον χερσαίων στρατιωτών στη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων μονάδες πεζικού και θωρακισμένων οχημάτων. Οι δυνάμεις αυτές θα ενισχύσουν τους περίπου 5.000 πεζοναύτες και αλεξιπτωτιστές της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας που βρίσκονται ήδη στην περιοχή, τοποθετημένες σε απόσταση επιχειρησιακής εμβέλειας από το Ιράν και τη νήσο Kharg.

Το Ιράν απάντησε υποστηρίζοντας ότι έχει κινητοποιήσει πάνω από ένα εκατομμύριο μαχητές για ενδεχόμενο χερσαίο πόλεμο. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, έκανε λόγο για «τεράστια εισροή» νεαρών που ζητούν να ενταχθούν στην πολιτοφυλακή Basij, στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και στον τακτικό στρατό. Ο Ταξίαρχος Αλί Τζαχανσάχι, διοικητής των χερσαίων δυνάμεων του Ιράν, προειδοποίησε ότι «ένας χερσαίος πόλεμος θα είναι πιο επικίνδυνος και δαπανηρός για τον εχθρό», προσθέτοντας πως «όλες οι εχθρικές κινήσεις στα σύνορα παρακολουθούνται».

Διπλωματία υπό πίεση

Οι στρατιωτικές εξελίξεις συνοδεύονται από αποτυχημένες προσπάθειες ειρήνευσης. Ο Τραμπ παρέτεινε την προθεσμία για πλήγματα στον ενεργειακό τομέα του Ιράν έως τις 6 Απριλίου, δίνοντας περιθώριο δέκα ημερών για διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Ωστόσο, η Τεχεράνη απέρριψε το ειρηνευτικό σχέδιο 15 σημείων της Ουάσινγκτον και αρνήθηκε ότι διεξάγονται άμεσες συνομιλίες.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Abbas Araghchi δήλωσε ότι το Ιράν δεν σκοπεύει να εμπλακεί σε «οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις». Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Karoline Leavitt προειδοποίησε πως ο Τραμπ «δεν μπλοφάρει και είναι έτοιμος να εξαπολύσει κόλαση» εάν η διπλωματία αποδειχθεί ατελέσφορη.