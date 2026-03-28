Η Ελλάδα και ο καλλιτεχνικός κόσμος βυθίστηκαν στο πένθος με την είδηση του θανάτου της Μαρινέλλας στις 28 Μαρτίου, σε ηλικία 87 ετών.

Η σπουδαία τραγουδίστρια είχε ιδιαίτερη σχέση με το μπάσκετ και δεν έκρυψε ποτέ το ενδιαφέρον της για το άθλημα, παρακολουθώντας τους αγώνες όποτε της δινόταν η ευκαιρία.

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, το ελληνικό μπάσκετ της απηύθυνε τον ύστατο φόρο τιμής, τιμώντας τη μνήμη της με σεβασμό.

Συλλυπητήριες δηλώσεις εξέδωσαν ήδη οι Άρης, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια της σπουδαίας Μαρινέλλα.

Μια εμβληματική μορφή του ελληνικού τραγουδιού, με τεράστια και διαχρονική καριέρα, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην τέχνη και στις καρδιές όλων μας.

Η ιδιαίτερη αγάπη της για το μπάσκετ θα τη συνοδεύει πάντα στη μνήμη μας.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της».

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) March 28, 2026

Η ανακοίνωση του Α.Σ Άρη

«Σε ηλικία 87 ετών, η μεγάλη ερμηνεύτρια του ελληνικού τραγουδιού, η Μαρινέλλα, πέθανε στο σπίτι της όπως ανακοίνωσε η οικογένεια της. Είχε υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο πάνω στη σκηνή, στο Ηρώδειο τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η Μαρινέλλα είχε συνδέσει το όνομά της με τη χρυσή περίοδο της Αυτοκρατορίας του ΑΡΗ, με συχνή παρουσία στις εξέδρες στο θρυλικό Παλέ δίπλα σε Γκάλη, Γιαννάκη, Φιλίππου, Σούμποτιτς και τα υπόλοιπα παιδιά της ομαδάρας του Γιάννη Ιωαννίδη, αλλά και με τα γνωστά ξεφαντώματα μετά από τεράστιες επιτυχίες και κατακτήσεις τίτλων.

“Με τον ΑΡΗ μας πάντα μπροστά…” τραγουδούσε η μεγάλη ερμηνεύτρια.

Μαρινέλλα δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ…».