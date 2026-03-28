Με σταθερό πλάνο, κυριαρχία στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και εντυπωσιακή τρίτη περίοδο, το Περιστέρι πέρασε νικηφόρα από την έδρα της ΑΕΚ, αντέχοντας στην αντεπίθεση των γηπεδούχων στο φινάλε.
Δημοφιλή
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
Τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να βρεθεί στην τετράδα της Euroleague
Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του τέσσερα ματς και έναν μόνο τρόπο για να βρεθεί στην τετράδα της Euroleague.
Έξαλλος ο Γιασικεβίτσιους με δημοσιογράφο μετά την ήττα της Φενέρμπαχτσε: «Γι’ αυτό σπουδάζετε δημοσιογραφία;»
Η ήττα της Φενέρμπαχτσε από τη Ζάλγκιρις φαίνεται πως άφησε έντονο εκνευρισμό στο στρατόπεδο της Τουρκικής ομάδας, με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να ξεσπά στη συνέντευξη Τύπου. Οι πρωταθλητές Ευρώπης γνώρισαν την ήττα την Παρασκευή (27/3), σε μια περίοδο όπου η πίεση αυξάνεται, καθώς η κορυφή της βαθμολογίας δεν θεωρείται πλέον δεδομένη, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται […]
Euroleague: «Ζημιά» της Μπασκόνια στη Χάποελ, δώρο της Παρτιζάν στον Παναθηναϊκό και «ανάσα» για Μπαρτσελόνα
Η Μπασκόνια επικράτησε με το εμφατικό 118-109, κάνοντας «ζημιά» στη Χάποελ Τελ Αβιβ, ενώ η Παρτιζάν με τη σειρά της έκανε το δώρο στον Παναθηναϊκό «λυγίζοντας» την φορμαρισμένη Βαλένθια. Επίσης η Μπαρτσελόνα πήρε τη δική της «ανάσα» επικρατώντας με 89-86 επί του Ερυθρού Αστέρα. Μπασκόνια – Χάποελ 118-109 Η Μπασκόνια έκανε ένα… δώρο στον Ολυμπιακό, […]
Παναθηναϊκός: Στο νοσοκομείο ο Χουάντσο μετά το ματς με τη Μονακό
Τα προβλήματα συνεχίζονται στο Παναθηναϊκό, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να μεταφέρεται στο νοσοκομείο με πόνους στο στομάχι.
Αταμάν: «Είμαστε συγκεντρωμένοι 100% στα παιχνίδια της EuroLeague, κάθε παιχνίδι είναι τελικός για εμάς»
Οι τοποθετήσεις του Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR 107-97 επί της Μονακό στην 34η αγωνιστική της EuroLeague. Αναλυτικά, όσα δήλωσε: “Εκτός από το πρώτο δεκάλεπτο στις επόμενες περιόδους παίξαμε επιθετικά τέλειο παιχνίδι, ίσως θα μπορούσαμε να βάλουμε ακόμα περισσότερους πόντους. Χάσαμε μερικά lay-up και μερικές εύκολες κατοχές. Πολλές φορές αποφάσισαμε να πάρουμε […]