Στραβοπάτημα και ήττα της ΑΕΚ από το Περιστέρι στη «Sunel Arena»
Με σταθερό πλάνο, κυριαρχία στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και εντυπωσιακή τρίτη περίοδο, το Περιστέρι πέρασε νικηφόρα από την έδρα της ΑΕΚ, αντέχοντας στην αντεπίθεση των γηπεδούχων στο φινάλε. Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό της στα πρώτα λεπτά, με τους Γκρέι και Μπάρτλεϊ να δίνουν προβάδισμα. Ωστόσο, το […]
Άνετη επικράτηση του ΠΑΟΚ απέναντι στον Προμηθέα – Νίκη του Άρη επί του Κολοσσού στη Ρόδο
Το απόγευμα του Σαββάτου (16:00) άνοιξε η αυλαία της Stoiximan GBL με τους αγώνες ΠΑΟΚ – Προμηθέας και Κολοσσός Ρόδου – Άρης. Οι «ασπρόμαυροι», με αιχμή του δόρατος στην επίθεση τον Μπρίν Ταϊρί , διέσυραν τους Πατρινούς στο «Παλατάκι», με το ευρύ 100-70. Την ίδια ώρα, οι «κιτρινόμαυροι» απέδρασαν από το «Κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας Ρόδου», […]
Επιστρέφει ο Αβδάλας στον Παναθηναϊκό – Αμφίβολος ο Ερνανγκόμεθ ενόψει ντέρμπι
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την ανοδική του πορεία, φτάνοντας τις τέσσερις διαδοχικές νίκες στην EuroLeague μετά τη νίκη επί της Μονακό με 107-97, και πλέον επικεντρώνεται στο μεγάλο ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό για τη Stoiximan GBL. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ενισχύεται μέχρι το τέλος της σεζόν με την επιστροφή του Νεοκλή Αβδάλα, ο οποίος ολοκλήρωσε τις […]
Τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να βρεθεί στην τετράδα της Euroleague
Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του τέσσερα ματς και έναν μόνο τρόπο για να βρεθεί στην τετράδα της Euroleague.
Έξαλλος ο Γιασικεβίτσιους με δημοσιογράφο μετά την ήττα της Φενέρμπαχτσε: «Γι’ αυτό σπουδάζετε δημοσιογραφία;»
Η ήττα της Φενέρμπαχτσε από τη Ζάλγκιρις φαίνεται πως άφησε έντονο εκνευρισμό στο στρατόπεδο της Τουρκικής ομάδας, με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να ξεσπά στη συνέντευξη Τύπου. Οι πρωταθλητές Ευρώπης γνώρισαν την ήττα την Παρασκευή (27/3), σε μια περίοδο όπου η πίεση αυξάνεται, καθώς η κορυφή της βαθμολογίας δεν θεωρείται πλέον δεδομένη, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται […]