Οι πολυτελείς αυτοκινητοβιομηχανίες προσαρμόζουν τις μεθόδους παράδοσης των οχημάτων τους στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αναταράξεις στα στενά του Ορμούζ προκαλούν σοβαρές διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία Ferrari ανακοίνωσε ότι έχει αναστείλει τις περισσότερες παραδόσεις οχημάτων προς τις χώρες του Κόλπου, καθώς οι μεταφορικές εταιρείες δεν μπορούν να προσεγγίσουν την περιοχή λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν στα στενά του Ορμούζ. Παρόλα αυτά, ένας περιορισμένος αριθμός εξατομικευμένων οχημάτων εξακολουθεί να αποστέλλεται αεροπορικώς.

Η Ferrari ενημέρωσε επίσης τους επενδυτές ότι, εφόσον οι πελάτες το ζητήσουν, ορισμένα οχήματα μπορεί να παραδοθούν εκτός της περιοχής. Η χρήση αερομεταφορών για την παράδοση ειδικών ή συλλεκτικών μοντέλων δεν είναι νέα πρακτική, καθώς πολλοί πελάτες προτιμούν τη γρηγορότερη παράδοση παρά το αυξημένο κόστος.

Αύξηση κόστους αερομεταφορών

Στελέχη της βιομηχανίας ανέφεραν ότι το κόστος μεταφοράς μεταξύ αέρος και θάλασσας έχει αυξηθεί σημαντικά μετά την έναρξη των αναταράξεων. Σύμφωνα με στοιχεία της Freightos, που επικαλείται η έκθεση, το μέσο κόστος αερομεταφοράς εμπορευμάτων από την Ευρώπη προς τη Μέση Ανατολή ανέρχεται σε περίπου 2,96 δολάρια ανά κιλό — τιμή αυξημένη κατά δύο τρίτα σε σχέση με τα προγενέστερα επίπεδα.

Η αεροπορική μεταφορά αυτοκινήτων παραμένει πολύ πιο δαπανηρή λόγω του μεγέθους και των ειδικών απαιτήσεων χειρισμού. Άλλες εταιρείες, όπως η Bentley Motors, επιλέγουν να ικανοποιούν τις παραγγελίες με οχήματα που βρίσκονται ήδη στην περιοχή, αποφεύγοντας νέες αερομεταφορές.

Η Rolls-Royce Motor Cars ανέφερε ότι συνεργάζεται με τους συνεργάτες της στις μεταφορές για να εξασφαλίσει τη συνέχιση των παραδόσεων, χωρίς όμως να διευκρινίζει τα μέσα μεταφοράς. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Chris Brownridge, δήλωσε ότι η Μέση Ανατολή παραμένει βασική αγορά και πως η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες της.

Η Μέση Ανατολή ως στρατηγική αγορά

Αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα εξακολουθούν να αποτελούν τις μεγαλύτερες αγορές πολυτελών αυτοκινήτων, η Μέση Ανατολή παραμένει καθοριστική λόγω της υψηλής ζήτησης για εξατομικευμένα μοντέλα. Στη Ferrari, οι παραγγελίες με προσωπικές επιλογές αντιστοιχούν σε περίπου ένα πέμπτο των συνολικών εσόδων από πωλήσεις αυτοκινήτων.

Η Volkswagen Group προειδοποίησε ότι οι εντάσεις στην περιοχή ενδέχεται να επηρεάσουν τις πωλήσεις των premium μαρκών της, όπως οι Porsche, Lamborghini και Audi. Αν και οι περισσότερες υπάρχουσες παραγγελίες δεν έχουν ακυρωθεί, ορισμένες εταιρείες αναφέρουν επιβράδυνση στις νέες κρατήσεις. Μία ευρωπαϊκή εταιρεία πολυτελών οχημάτων έχει παγώσει τα σχέδια επέκτασης του δικτύου της στη Σαουδική Αραβία και καταγράφει μειωμένη κίνηση στα καταστήματά της στο Αμπού Ντάμπι.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, εάν οι διαταραχές συνεχιστούν, ορισμένα οχήματα που προορίζονταν για πελάτες της Μέσης Ανατολής ενδέχεται να ανακατευθυνθούν σε άλλες αγορές, όπως η Ιαπωνία.

Πίεση στη βιομηχανία πολυτελών οχημάτων

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο που η παγκόσμια αγορά πολυτελών αυτοκινήτων αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως η αύξηση των δασμών στις Ηνωμένες Πολιτείες και η μειωμένη ζήτηση στην Κίνα. Πολλοί κατασκευαστές υπολόγιζαν ότι η Μέση Ανατολή θα αντιστάθμιζε την πτώση των πωλήσεων στις άλλες αγορές.

Ο ανώτατος στέλεχος της αυτοκινητοβιομηχανίας Andy Palmer δήλωσε ότι ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα δύσκολο περιβάλλον, καθώς η ζήτηση εξασθενεί ταυτόχρονα σε πολλές αγορές.