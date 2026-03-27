Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων σπορ και πολυτελείας παραδίδουν πλέον στους κορυφαίους πελάτες τους στη Μέση Ανατολή αεροπορικώς ειδικές παραγγελίες σε supercars, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν απειλεί τη ζήτηση σε μια από τις πιο επικερδείς αγορές τους.

Η Ferrari σταμάτησε την περασμένη εβδομάδα τις παραδόσεις των περισσότερων οχημάτων στον Κόλπο, καθώς οι μεταφορείς αυτοκινήτων δεν μπορούσαν να τα παραδώσουν στην περιοχή λόγω των περιορισμών που επέβαλε το Ιράν στις μετακινήσεις εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Η ιταλική εταιρεία όμως ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί «λίγες παραδόσεις μέσω αεροσκάφους». Η Ferrari έχει επίσης ενημερώσει ότι τα οχήματά της θα μπορούσαν να αποσταλούν εκτός της περιοχής σε πελάτες της, εφόσον αυτό της ζητηθεί.

Στελέχη του κλάδου μεταφορών και αυτοκινητοβιομηχανιών δήλωσαν στους «Financial Times» ότι οι αυξήσεις τιμών από τον πόλεμο σημαίνουν ότι η παράδοση ενός πολυτελούς οχήματος αεροπορικώς θα μπορούσε πλέον να κοστίσει τέσσερις έως πέντε φορές περισσότερο από ό,τι μέσω θαλάσσης – μια διαφορά που οι συγκεκριμένοι αγοραστές είναι ακόμα πρόθυμοι να πληρώσουν.

Το μέσο κόστος για να μεταφερθεί αεροπορικών ένα κιλό φορτίου από την Ευρώπη στη Μέση Ανατολή έχει αυξηθεί κατά δύο τρίτα από την έναρξη της σύγκρουσης, φτάνοντας τα 2,96 δολάρια, σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών logistics, τη Freightos, την οποία επικαλούνται οι «FT». Το κόστος αεροπορικής μεταφοράς ενός πολυτελούς οχήματος είναι ακόμη υψηλότερο.

