Θετικοί εμφανίζονται οι εργοδοτικοί φορείς αναφορικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ, χωρίς ωστόσο να παραλείπουν να αναφέρουν ότι η αύξηση αυτή θα βαρύνει τις επιχειρήσεις και ως εκ τούτου θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων.

«Αναπτυξιακά κίνητρα για παραγωγική οικονομία με καλά αμειβόμενους εργαζομένους» ζητά ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Σταύρος Καφούνης, με αφορμή την απόφαση της κυβέρνησης για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού που κινείται στη σωστή κατεύθυνση, καθώς καλύπτει πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων και μέρος της αναμένεται να κατευθυνθεί στην εγχώρια κατανάλωση.

Κάθε ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών βρίσκει σύμφωνο το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, δηλώνει ο πρόεδρός του, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, σημειώνοντας ότι στην εξίσωση πρέπει να προστεθούν και μέτρα για την τόνωση της επιχειρηματικότητας – κυρίως της μεσαίας –, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν και οι επιχειρήσεις στη νέα πραγματικότητα.

Η Ferrari στέλνει με αεροπλάνα supercars σε κροίσους

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων σπορ και πολυτελείας παραδίδουν πλέον στους κορυφαίους πελάτες τους στη Μέση Ανατολή αεροπορικώς ειδικές παραγγελίες σε supercars, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν απειλεί τη ζήτηση σε μια από τις πιο επικερδείς αγορές τους.

Η Ferrari σταμάτησε την περασμένη εβδομάδα τις παραδόσεις των περισσότερων οχημάτων στον Κόλπο, καθώς οι μεταφορείς αυτοκινήτων δεν μπορούσαν να τα παραδώσουν στην περιοχή λόγω των περιορισμών που επέβαλε το Ιράν στις μετακινήσεις εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Η ιταλική εταιρεία όμως ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί «λίγες παραδόσεις μέσω αεροσκάφους». Η Ferrari έχει επίσης ενημερώσει ότι τα οχήματά της θα μπορούσαν να αποσταλούν εκτός της περιοχής σε πελάτες της, εφόσον αυτό της ζητηθεί.

Στελέχη του κλάδου μεταφορών και αυτοκινητοβιομηχανιών δήλωσαν στους «Financial Times» ότι οι αυξήσεις τιμών από τον πόλεμο σημαίνουν ότι η παράδοση ενός πολυτελούς οχήματος αεροπορικώς θα μπορούσε πλέον να κοστίσει τέσσερις έως πέντε φορές περισσότερο από ό,τι μέσω θαλάσσης – μια διαφορά που οι συγκεκριμένοι αγοραστές είναι ακόμα πρόθυμοι να πληρώσουν.

Το μέσο κόστος για να μεταφερθεί αεροπορικών ένα κιλό φορτίου από την Ευρώπη στη Μέση Ανατολή έχει αυξηθεί κατά δύο τρίτα από την έναρξη της σύγκρουσης, φτάνοντας τα 2,96 δολάρια, σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών logistics, τη Freightos, την οποία επικαλούνται οι «FT». Το κόστος αεροπορικής μεταφοράς ενός πολυτελούς οχήματος είναι ακόμη υψηλότερο.

Αύξηση για το 23% των εργαζομένων

Η αύξηση του κατώτατου μισθού έχει πολλαπλές θετικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, επισημαίνει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης. «Στην πράξη σημαίνει άμεση αύξηση του καθαρού εισοδήματος για πάνω από 575.000 εργαζομένους ή το 23% των απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα που αμείβονται με κατώτατο μισθό. Σημαίνει περισσότερα “χρήματα στην τσέπη” και ενίσχυση των όρων της αγοραστικής δύναμης, ιδίως στα χαμηλά εισοδήματα, σε συνδυασμό και με τη μειωμένη φορολογία».

Υπέρ της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού τάσσεται και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, καθώς η ενίσχυση των κατώτερων αποδοχών αποτελεί μια αναγκαία παρέμβαση για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους, οι οποίοι εξακολουθούν να δοκιμάζονται από τη συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους ζωής, την ενεργειακή επιβάρυνση και το νέο κύμα ανατιμήσεων που προκαλούν η γεωπολιτική αστάθεια και ο πόλεμος που βρίσκεται σε εξέλιξη, αναφέρει ο πρόεδρός του, Κωνσταντίνος Δαμίγος.

Απάτες στην πλάτη του fuel pass

Με την αποστολή SMS προς ανυποψίαστους πολίτες επιχειρούν επιτήδειοι να αποσπάσουν χρηματικά ποσά, χρησιμοποιώντας το fuel pass ως «τυράκι». Η απάτη γίνεται με την αποστολή SMS με τα οποία ενημερώνουν δήθεν τους δικαιούχους του Fuel Pass 2026 και τους καλούν να επισκεφθούν συγκεκριμένο σύνδεσμο, με σκοπό να τους υποκλέψουν στοιχεία. Οι πολίτες σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πατήσουν τον συγκεκριμένο σύνδεσμο, ενώ επισημαίνεται ότι δημόσιοι φορείς δεν αποστέλλουν μηνύματα SMS που ζητούν από τους πολίτες να «κλικάρουν» σύνδεσμο για υποβολή αίτησης, επιβεβαίωση στοιχείων ή εισαγωγή προσωπικών ή τραπεζικών δεδομένων. Η πλατφόρμα για το Fuel Pass 2026 στο gov.gr προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη.

Απ. Κακλαμάνης για τον νόμο 1876/90

Ο νόμος για τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις (1876/8.3.1990) «έγινε δεκτός ως ο πιο δίκαιος και αναγκαίος νόμος για την εξασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης» υπογραμμίζει ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, ο οποίος είχε εισηγηθεί τον νόμο ως υπουργός Εργασίας της οικουμενικής κυβέρνησης (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΚΚ Εσ. ή ΕΑΝ) με πρωθυπουργό τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Ξεν. Ζολώτα.

«Με τον νόμο αυτόν, εργοδότες και εργαζόμενοι διαπραγματεύονταν και κατέληγαν σε όλες τις συλλογικές (κλαδικές) συμβάσεις, με αφετηρία την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, με την οποία καθοριζόταν ο κατώτατος μισθός των εργαζομένων. Ο νόμος 1876/90 εφαρμόστηκε από τις κυβερνήσεις Κων/νου Μητσοτάκη (ΝΔ), Ανδρέα Παπανδρέου και Κων/νου Σημίτη (ΠΑΣΟΚ) και Κώστα Καραμανλή (ΝΔ) μέχρι τις εκλογές 2009 και τη χρεοκοπία που οδήγησε τη χώρα στο πρώτο Μνημόνιο. Ο νόμος 1876/90 δεν εφαρμόζεται, αυθαιρέτως και ιδιοτελώς εις βάρος των εργαζομένων και κατ’ επέκταση των συνταξιούχων, από την κυβέρνηση του κ. Κυρ. Μητσοτάκη» υπογραμμίζει ο Απόστολος Κακλαμάνης.