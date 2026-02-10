Λίγο η δίαιτα, λίγο το …τσαγανό και ποιος ξέρει ίσως η Ferrari να ξυπνήσει από τον πολυετή λήθαργό της και να βάλει τα γυαλιά στον ανταγωνισμό. Τις τελευταίες ημέρες η Ιταλική ομάδα δείχνει να έχει ανεβασμένο το ηθικό της,αφήνοντας μηνύματα «φειδωλής» αισιοδοξίας ότι πλέον η κακή εποχή έμεινε στο παρελθόν και έρχεται η χρυσή εποχή που θα επαναφέρει τα πρωταθλήματα στο Μαρανέλο. Συγκεκριμένα, ο επτά φορές Παγκόσμιος, Λιούις Χάμιλτον από την πρώτη κιόλας ημέρα των δοκιμών στο στρατηγείο της ομάδας δήλωσε ότι νιώθει πολύ καλά στο νέο μονοθέσιο, κάτι που συνομολογεί και ο ομόσταβλος του ο Σαρλ Λεκλέρ, που για να μην γκρινιάζει μάλλον βλέπει φως στο τούνελ. Συγκεκριμένα ο Χάμιλτον δήλωσε τέσσερις φορές ενθουσιασμένος με το νέο μονοθέσιο του:

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος. Αν δείτε παλαιότερες συνεντεύξεις μου, δεν έλεγα ποτέ ότι ενθουσιάζομαι. Αλλά τώρα είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος και νομίζω ότι είναι εντάξει να το πω. Είμαι ενθουσιασμένος για ένα νέο ξεκίνημα.»

Σε κάθε περίπτωση η Ferrari δείχνει να υιοθετεί μια νέα φιλοσοφία, που έχει ως πρωταγωνιστή τη βελτιστοποίηση του μονοθεσίου – σε επίπεδο οδηγών δεν συζητιέται, έχει την αφρόκρεμα – επικεντρωμένη στην μείωση του βάρους και την απόδοση του νέου, υβριδικού κινητήρα.

Ο Φρεντ Βασέρ, επικεφαλής της ομάδας, δεν ξέχασε να δηλώσει ότι το νέο μονοθέσιο …πετάει μέσα στην πίστα: «Η SF-26 σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής τόσο για τη Formula 1 όσο και για τη Ferrari, με νέους κανονισμούς που εισήχθησαν την ίδια χρονιά για το πλαίσιο και τη μονάδα ισχύος, καθώς και νέα καύσιμα και νέα μεγέθη ελαστικών.» Πάντως, με τη Ferrari και οι πιο ευκολόπιστοι κρατούν μικρό καλάθι. ΄’Αλλωστε, οι δηλώσεις όλων των πρωταγωνιστών στην αρχή κάθε πρωταθλήματος είναι αισιόδοξες και γεμάτες κέφια!

Η Ferrari δήλωσε ότι η νέα εμφάνιση του μονοθεσίου είναι εμπνευσμένη από το παρελθόν και έχει ως στόχο να τιμήσει την 50ή επέτειο του πρώτου τίτλου με το θρυλικό Νίκι Λάουντα.