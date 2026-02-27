Tα ξένα μέσα ενημέρωσης σχολιάζουν με καυστικό τρόπο το μεγαλόπνοο σχέδιο της Ferrari, που θέλει μέσα στο 2026 να λανσάρει πέντε νέα μοντέλα! Αν αυτό συμβεί από την ιταλική φίρμα, που δεν έχει συνηθίσει το κοινό της σε αυτόν τον οργασμό παραγωγής νέων μοντέλων, τότε θα γραφτεί στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ενα από αυτά θα είναι το νέο Luce, που θα το δούμε στα τέλη της άνοιξης, ενώ λίγο νωρίτερα έγινε γνωστό ότι έχει στα σκαριά ένα ακόμη μοντέλο. Θα είναι η ανοικτή έκδοση της Amalfi, που θα προσφέρεται με την κλασική αναδιπλούμενη υφασμάτινη οροφή. Κάτω από το καπό της Αmalfi θα βρυχάται ένας θηριώδης κινητήρας 3,9 λίτρων twin-turbo V8 απόδοσης 640 ίππων με εκρηκτική ροπή που αγγίζει τα 760 Nm.

Μάλιστα, η ισχύς θα περνάει σε ένα εξελιγμένο οκτάρι κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Στο νέο μοντέλο έχει γίνει ισχυρή δίαιτα ώστε να κρατηθεί ελαφρύ το αμάξωμά του – θα ζυγίζει 1.500 κιλά – κάτι που θα ευνοεί τις επιδόσεις του, που πάντα ξεχωρίζουν στα μοντέλα της Ferrari. Θα αγγίζει τα 0-100 χλμ./ώρα σε περίπου 3,5 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 320 χλμ./ώρα.

Θα έχει ψηφιακή αρτιότητα στο εσωτερικό με πίνακα οργάνων 15,6”και 10,25” οθόνη αφής στο κέντρο του ταμπλό αλλά και οθόνη στην πλευρά του συνοδηγού. Πάντως, το φιλόδοξο σχέδιο της φίρμας είναι να παραδώσει 20 νέα μοντέλα μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας.