Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης της χώρας, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, είναι καλά στην υγεία του και συνεχίζει να ηγείται του κράτους, σύμφωνα με δηλώσεις Ιρανού αξιωματούχου την Παρασκευή (27/3). Ο ίδιος αποδίδει την απουσία του από τη δημόσια ζωή σε λόγους ασφαλείας.

«Ο λόγος της απουσίας του από τη δημόσια ζωή είναι η τήρηση των μέτρων ασφαλείας λόγω των τρεχουσών ειδικών συνθηκών», δήλωσε ο Αλί Μπαχρεϊνί, εκπρόσωπος του Ιράν στο γραφείο των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη, όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο Student News Network (SNN). Ο Μπαχρεϊνί πρόσθεσε ότι «είναι πλήρως υγιής και συνεχίζει να ηγείται της χώρας».

Ο Χαμενεΐ δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση από τότε που ο πατέρας του και πρώην ανώτατος ηγέτης, Αλί Χαμενεΐ, δολοφονήθηκε τον περασμένο μήνα σε κοινές επιδρομές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Έκτοτε, έχει εκδώσει μόνο γραπτές δηλώσεις.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, πηγή με γνώση της κατάστασης ανέφερε στο CNNi ότι ο Χαμενεΐ υπέστη κάταγμα στο πόδι και ελαφρά τραύματα κατά την πρώτη ημέρα των βομβαρδισμών ΗΠΑ και Ισραήλ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πέρα από το τραυματισμένο του πόδι, ο 56χρονος Ανώτατος Ηγέτης είχε μώλωπα γύρω από το αριστερό του μάτι και μικρές εκδορές στο πρόσωπο.