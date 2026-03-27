Το Κρεμλίνο διέψευσε σήμερα Παρασκευή τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε από κορυφαίους επιχειρηματίες να συνεισφέρουν οικονομικά για τη σταθεροποίηση των δημοσιονομικών της Ρωσίας, την ώρα που η Μόσχα συνεχίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τα σχετικά ρεπορτάζ, βασισμένα σε μη κατονομαζόμενες πηγές, δημοσιεύθηκαν από το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο The Bell και τους Financial Times, έπειτα από συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών του Πούτιν με επικεφαλής επιχειρήσεων την Πέμπτη.

«Δεν είναι αλήθεια ότι ο Πούτιν υπέβαλε τέτοιο αίτημα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις πληροφορίες.

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, ένα από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη σύσκεψη εξέφρασε επιθυμία να κάνει δωρεά ενός «πολύ μεγάλου ποσού χρημάτων» προς το κράτος.

Ο ίδιος επίσης σημείωσε ότι πολλοί από τους επιχειρηματίες που παρευρέθηκαν ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους τη δεκαετία του 1990, σε στενή σύνδεση με το κράτος, και θεωρούν καθήκον τους να συμβάλουν.

«Αυτή ήταν εντελώς δική του πρωτοβουλία και όχι του προέδρου Πούτιν. Αν και, βέβαια, ο αρχηγός του κράτους καλωσόρισε μια τέτοια πρωτοβουλία», πρόσθεσε ο Πεσκόφ, αποσαφηνίζοντας ότι δεν υπήρξε επίσημο αίτημα από τον πρόεδρο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου τόνισε επίσης ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ο ισχυρισμός πως τα χρήματα θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι αναφορές του The Bell και οι επιχειρηματικές δεσμεύσεις

Το The Bell ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πούτιν συζήτησε θέματα στρατιωτικής χρηματοδότησης και υπογράμμισε πως η Ρωσία θα συνεχίσει να μάχεται μέχρι να ελέγξει πλήρως τις περιοχές της ανατολικής περιφέρειας Ντονμπάς που παραμένουν εκτός ρωσικού ελέγχου.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο δισεκατομμυριούχος Σουλεϊμάν Κερίμοφ φέρεται να δεσμεύθηκε να δωρίσει 100 δισ. ρούβλια (περίπου 1,23 δισ. δολάρια ΗΠΑ). Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσει μαζί του για σχόλιο.

Η οικονομική εικόνα της Ρωσίας

Η Ρωσία αντιμετωπίζει ελλειμματικό προϋπολογισμό και επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο χωρίς ορατό τέλος. Ωστόσο, η χώρα αναμένεται να αποκομίσει απροσδόκητα έσοδα από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, μετά τον πόλεμο που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν.

Τέλος, πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι η ρωσική κυβέρνηση εξετάζει ενδεχόμενη μείωση κατά 10% στις «μη ευαίσθητες» δαπάνες του φετινού προϋπολογισμού. Η τελική απόφαση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα εξαρτηθεί από τη διατήρηση της αυξημένης τιμής του πετρελαίου.