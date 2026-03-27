Με θερμά λόγια για την ελληνική ομογένεια μίλησε την Πέμπτη (26/3) ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την 25η Μαρτίου στο Λευκό Οίκο, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου.

Με μια λαμπρή εκδήλωση, στην οποία κεντρικός ομιλητής ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Λευκός Οίκος τίμησε την Ελλάδα με αφορμή την 25η Μαρτίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τους Έλληνες.

Σε μία αίθουσα κατάμεστη από κόσμο, το παρών έδωσαν η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος, καθώς και εκπρόσωποι της ελληνικής ομογένειας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην αγάπη του για την ελληνική αρχιτεκτονική. O Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος χαρακτήρισε τη δεξίωση «ιδιαίτερη τιμή» για την ελληνοαμερικανική κοινότητα και τόνισε ότι η εκδήλωση ενώνει την Αμερική και την Ελλάδα. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της προεδρικής διακήρυξης για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας.