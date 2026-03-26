Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διοργάνωσε το βράδυ της Πέμπτης (26/3/26, ώρα Ελλάδας) εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, με αφορμή την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ελλάδας.

Ξεκινώντας την ομιλία του, ανέφερε: «Είναι μεγάλη τιμή να είμαι απόψε εδώ, δεν θα το έχανα με τίποτα», ενώ ευχήθηκε «χαρούμενη Ημέρα Ανεξαρτησίας».

Τόνισε επίσης ότι «όταν πριν από 250 χρόνια η Αμερική διακήρυξε την ανεξαρτησία της, οι Έλληνες έκαναν το ίδιο», υπογραμμίζοντας πως από τότε οι ΗΠΑ και η ελληνική δημοκρατία πορεύονται μαζί και επηρεάζουν τη δυτική κουλτούρα.

Στην κατάμεστη αίθουσα παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της ελληνικής ομογένειας, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Τραμπ απευθύνθηκε στην τελευταία λέγοντας: «Είσαι η καλύτερη, όλοι σε λατρεύουν. Έλα να σταθείς δίπλα μας».

«Οφείλουμε στους Έλληνες τόσα πολλά. Οι Αμερικανοί μαθαίνουν για τον Σωκράτη, τον Αριστοτέλη και την γενναιότητα των Σπαρτιατών. Στην καρδιά της αρχαίας Αθήνας οι Έλληνες έκαναν αυτό που θέλουμε κι εμείς να κάνουμε, μόνο οι πολίτες να μπορούν να ψηφίζουν. Οι Αμερικανοί έλαβαν έμπνευση από τους απίστευτους αρχιτέκτονες» είπε.

«Έχω δηλώσει την αγάπη μου για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και την αρχιτεκτονική. Ξέρω πολλά για την Αστόρια. Στο Κουίνς οι Έλληνες έχουν κάτι τόσο ιδιαίτερο. Δεν υπάρχει τίποτα σαν το ελληνικό πνεύμα. Από την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου γνωρίζετε ότι καταστράφηκε η ελληνική εκκλησία αλλά ανοικοδομήθηκε μεγαλύτερη από πριν. Το μάρμαρο που χρησιμοποιήθηκε είναι το ίδιο με αυτό του Παρθενώνα».

«Χωρίς την Αθήνα δε θα μπορούσαμε να έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες. Σήμερα γιορτάζουμε την φιλία με την Ελλάδα και τη συνεργασία με τους Αμερικανούς που θέλουμε να ξανακάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά».

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, ο οποίος είπε: «Κάνετε την τεράστια τιμή προς την ελληνική κοινότητα αναγνωρίζοντας την 25η Μαρτίου. Αυτή η τιμή δένει Ελλάδα και ΗΠΑ σε μια στρατηγική συμμαχία με αμοιβαίο σεβασμό και πηγαίνει σε θέματα συνεργασίας, ενέργειας και στρατηγικής. Η Ελλάδα είναι προάγγελος της Δημοκρατίας όπως και η Αμερική».

«Ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας στο κυπριακό ζήτημα. Σε όλες τις εκκλησίες προσευχόμαστε για όλες τις ένοπλες δυνάμεις. Όλοι αναρωτιούνται τι θα σας προσφέρω μετά τον σταυρό που σας προσέφερα πέρσι. Θα κλείσω με μια ειδική προσευχή που λέμε κάθε Κυριακή πριν από το Πάσχα. Την προσευχή του Αγίου Βασιλείου» τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος και είπε την προσευχή ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ στεκόταν δίπλα του.

Δείτε την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ: