Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ενημερώσει την Ουάσινγκτον και άλλους δυτικούς συμμάχους ότι θα συμμετάσχουν σε μια πολυεθνική ναυτική δύναμη με στόχο την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Financial Times, η οποία επικαλείται πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα. Το Reuters δεν μπορεί να επιβεβαιώσει αμέσως την πληροφορία.

«Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα — τα οποία διαθέτουν ένα σχετικά μικρό αλλά σύγχρονο ναυτικό — προσπαθούν να πιέσουν δεκάδες χώρες να σχηματίσουν έναν συνασπισμό για να διασφαλίσουν ότι η ναυτιλία θα μπορεί να διέρχεται από την ζωτικής σημασίας πλωτή οδό του Κόλπου» αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση της FT.

Την ίδια ώρα το αμερικανικό Πεντάγωνο φέρεται να καταρτίζει σχεδιασμούς για την ανάπτυξη 10.000 επιπλέον μελών των χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, για να δώσει στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ περαιτέρω «επιλογές», παρότι ο ρεπουμπλικάνος μιλά περί διαπραγματεύσεων με το Ιράν σε εξέλιξη, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Η εφημερίδα επικαλείται πηγές της στο υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε για άλλες έξι ημέρες τη διάρκεια του τελεσιγράφου του στο Ιράν προκειμένου να ανοίξει το στενό του Χορμούζ διότι σε διαφορετική περίπτωση θα διατάξει να βομβαρδιστούν ενεργειακές υποδομές του, διαβεβαιώνοντας πως οι συνομιλίες με την Τεχεράνη -που υπέστη νωρίς το πρωί νέους βομβαρδισμούς από την αεροπορία του Ισραήλ- «πάνε πολύ καλά».

