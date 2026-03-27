Η Αυστρία προχωρά στην απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 14 ετών, έπειτα από συμφωνία που επετεύχθη μετά από μακρές διαπραγματεύσεις μεταξύ των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού της αριστεράς, της δεξιάς και των φιλελεύθερων, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

«Είναι σχεδόν αδύνατο για τους γονείς να ελέγχουν τον χρόνο που περνούν τα παιδιά τους» σε αυτές τις πλατφόρμες, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να τα κάνουν «εν γνώσει τους εθισμένα», δήλωσε ο Σοσιαλδημοκράτης αντικαγκελάριος Αντρέας Μπάμπλερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής, η κυβέρνηση σχεδιάζει την εισαγωγή ενός υποχρεωτικού μαθήματος στα σχολεία με τίτλο «ΜΜΕ και Δημοκρατία». Το μάθημα αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους μαθητές να διακρίνουν την πραγματικότητα από τη μυθοπλασία και να αναγνωρίζουν αντιδημοκρατικές προσπάθειες επιρροής, σύμφωνα με το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου που αναμένεται έως τον Ιούνιο.

Ήδη αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Δανία, έχουν ανακοινώσει παρόμοιες πρωτοβουλίες για τον καθορισμό ορίων ηλικίας στη χρήση των κοινωνικών δικτύων, ενώ άλλες εξετάζουν να ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα.