Η EuroLeague προχώρησε σε αλλαγή της ώρας έναρξης για την αναμέτρηση ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τον Ερυθρό Αστέρα, στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής.

Το παιχνίδι, που είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της 27ης Μαρτίου, θα ξεκινήσει τελικά στις 22:00 αντί για τις 21:30, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από σερβικά μέσα, η αλλαγή προέκυψε από ένα απρόσμενο πρόβλημα με τον ιματισμό της ομάδας του Βελιγραδίου. Μετά τον προηγούμενο αγώνα απέναντι στην Μπασκόνια, επιχειρήθηκε να καθαριστούν οι εμφανίσεις, όμως το ξενοδοχείο στη Βιτόρια δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε, καθώς οι φανέλες υπέστησαν ζημιές και δεν ήταν πλέον κατάλληλες για χρήση. Έτσι, κρίθηκε αναγκαίο να σταλούν νέες εμφανίσεις από το Βελιγράδι, ώστε η ομάδα να μπορέσει να αγωνιστεί κανονικά.

Η καθυστέρηση στην παραλαβή τους οδήγησε τελικά στη μετάθεση του τζάμπολ, σε ένα ασυνήθιστο περιστατικό για τα δεδομένα του επαγγελματικού μπάσκετ.