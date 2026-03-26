Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τη Μονακό για την 34η αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία για την τελική κατάταξη.

Στο πλαίσιο της media day, ο Κέντρικ Ναν στάθηκε στη σημασία της αναμέτρησης, επισημαίνοντας πως η ομάδα του βρίσκεται σε καλό αγωνιστικό ρυθμό την πιο καθοριστική περίοδο της χρονιάς.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπογράμμισε ότι βασικός στόχος του «τριφυλλιού» είναι η εξασφάλιση της παρουσίας στα playoffs, ανεξαρτήτως θέσης, τονίζοντας παράλληλα πως από εκεί και πέρα η φιλοδοξία είναι ξεκάθαρη: η διεκδίκηση και κατάκτηση του τίτλου.

Οι δηλώσεις του Κέντρικ Ναν

«Έχουμε ένα μικρό μομέντουμ,επιστρέφουμε στο σπίτι μας όμως και περιμένω πολλή ενέργεια στο γήπεδο μας στον αγώνα της Παρασκευής.

Η Μονακό είναι μια σπουδαία ομάδα όπως όλοι ξέρουμε, περιμένουμε ότι θα είναι ένας δύσκολος αγώνας».

Για τις τρεις συνεχόμενες νίκες και τους «τελικούς» απέναντι σε ομάδες που είναι στην ίδια κατάσταση: «Είναι δύσκολο αλλά έχουμε ένα εξαιρετικό μομέντουμ αυτή τη στιγμή. Όλοι όμως έχουν αυτοπεποίθηση, το έχουμε βρει μεταξύ μας και όλοι είναι έτοιμοι για τη συνέχεια».

Για το εάν ο στόχος είναι η εξάδα ή και η πρώτη τετράδα: «Ο στόχος είναι να μπούμε στα playoffs, ανεξαρτήτου θέσης. Θέλουμε απλά να τα καταφέρουμε, άλλωστε ο στόχος μας είναι να κατακτήσουμε τη διοργάνωση. Για αρχή όμως έχουμε τη Μονακό αύριο».