Η νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Αναντολού Εφές με 82-71 την έφερε στο ίδιο ρεκόρ με τον Ολυμπιακό, καθώς αμφότερες οι ομάδες μετρούν πλέον 22-12 μετά από 34 αγωνιστικές στην EuroLeague.

Οι Μαδριλένοι εκμεταλλεύτηκαν το θετικό αποτέλεσμα και παραμένουν σε τροχιά κορυφής, με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν στη βαθμολογία λίγο πριν από τις κρίσιμες τελευταίες στροφές της regular season.

Μάλιστα, Ρεάλ και Ολυμπιακός αναμένεται να διασταυρώσουν σύντομα τα «ξίφη» τους στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σε ένα ματς που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη συνέχεια.

Η βαθμολογία

 

Αποτελέσματα/πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής

Παρί – Ολυμπιακός 87-104

Μπάγερν Μονάχου – Βιλερμπάν 93-83

Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια 103-87

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Dubai BC

Ρεάλ Μαδρίτης – Αναντολού Εφές 82-71

Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας 27/3 στις 19:45

Παναθηναϊκός – Μονακό 27/3 στις 21:15

Παρτίζαν – Βαλένθια 27/3 στις 21:30

Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας 27/3 στις 21:30

Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 27/3 στις 21:30

