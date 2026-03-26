Δημοφιλή
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
Μαρκοϊσβίλι για Παναθηναϊκό: «Πηγαίνουμε εκεί με σκληρή νοοτροπία και είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για 40 λεπτά»
Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Μονακό στο «Telekom Center Athens» για την 34η αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα παιχνίδι με χαρακτήρα «τελικού», καθώς αμφότερες οι ομάδες διεκδικούν μια θέση στην πρώτη εξάδα, παρά τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζουν. Ο προπονητής των Μονεγάσκων, Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι, μιλώντας ενόψει της αναμέτρησης, στάθηκε στη νοοτροπία και την […]
Μαρτίνεθ: «Η Βαλένθια μου έδωσε την ευκαιρία να βελτιωθώ – Δεν έχω δεχθεί προτάσεις από Μπαρτσελόνα και Ρεάλ (vid)
Ο Πέδρο Μαρτίνεθ τοποθετήθηκε για τη φετινή πορεία της Βαλένθια, αναλύοντας τη φιλοσοφία της ομάδας και ξεκαθαρίζοντας το τοπίο γύρω από το ενδιαφέρον κορυφαίων ισπανικών συλλόγων.
Το τηλεφώνημα που άλλαξε τα πάντα: Πώς ο Γουίλιαμς-Γκος έστειλε τον Ράιτ στη Ζαλγκίρις
Ο Μόουζες Ράιτ διανύει εξαιρετική σεζόν στη Ζαλγκίρις, με την παρουσία του στο Κάουνας να οφείλεται εν μέρει σε μια καθοριστική παρέμβαση του πρώην συμπαίκτη του, Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος.
Μήτογλου: «Όταν είμαστε με την πλάτη στον τοίχο παίζουμε καλύτερο μπάσκετ» (vid)
Ο Παναθηναϊκός AKTOR, με καθοριστική συμβολή των Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ–Ντέιβις, πήρε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη στο Σαράγεβο απέναντι στην Dubai BC, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την είσοδο στην πρώτη εξάδα της EuroLeague. Στο πλαίσιο της Media Day της ομάδας, ο Ντίνος Μήτογλου μίλησε για την επερχόμενη αναμέτρηση με τη Μονακό, τονίζοντας την […]
Βαλένθια: Εκτός δράσης ο Μοντέρο μετά το ματς με τον Ολυμπιακό
Η Βαλένθια θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Ζαν Μοντέρο για τουλάχιστον δύο παιχνίδια, μετά τον τραυματισμό του στο χέρι που αποκόμισε στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Ο Δομινικανός γκαρντ υπέστη ισχυρή κάκωση και θα απουσιάσει τόσο από την 34η αγωνιστική της EuroLeague απέναντι στην Παρτίζαν, όσο και από αγώνα της Liga Endesa με τη Σαν […]