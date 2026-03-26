Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Μονακό στο «Telekom Center Athens» για την 34η αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα παιχνίδι με χαρακτήρα «τελικού», καθώς αμφότερες οι ομάδες διεκδικούν μια θέση στην πρώτη εξάδα, παρά τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζουν.

Ο προπονητής των Μονεγάσκων, Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι, μιλώντας ενόψει της αναμέτρησης, στάθηκε στη νοοτροπία και την προσπάθεια των παικτών του, επισημαίνοντας τη σημασία της συγκέντρωσης σε τέτοια κρίσιμα παιχνίδια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργείται στην έδρα του Παναθηναϊκού, υπογραμμίζοντας πως αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα που πρέπει να διαχειριστεί η ομάδα του.

Οι δηλώσεις του

«Από τον τρόπο που οι παίκτες αγωνίζονται και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, δεν μπορώ να ζητήσω περισσότερα. Δεν έχουμε κάνει υπολογισμούς για το πόσους αγώνες ακόμα πρέπει να κερδίσουμε.

Θα προσπαθήσουμε να ανταγωνιστούμε τον Παναθηναϊκό. Έχουμε ένα σερί τριών νικών, οπότε αναμένεται να αποδώσουμε καλά. Θα υπάρχει μεγάλη ένταση. Γνωρίζουμε επίσης την ατμόσφαιρα σε αυτό το γήπεδο. Πηγαίνουμε εκεί με σκληρή νοοτροπία και είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για 40 λεπτά».