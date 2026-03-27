Ο Αλεσάντρο Παγιόλα όπως όλα δείχνουν δεν πρόκειται να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Βίρτους Μπολόνια και όπως είναι λογικό τα σενάρια έχουν αρχίσει να δίνουν και να παίρνουν αναφορικά με το μέλλον του.

Ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι, αναφέρει σε δημοσίευμά του πως το ενδιαφέρον για τον Παγιόλα είναι πάρα πολύ μεγάλο.

Μάλιστα, τις τελευταίες εβδομάδες ο Παγιόλα είχε συνδεθεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, τη Χάποελ Τελ Αβίβ και την Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Ερυθρός Αστέρας είναι φαβορί για τον Παγιόλα

Ωστόσο, εν τέλει, άλλη είναι η ομάδα που παρουσιάζεται ως φαβορί για την απόκτησή του. Και αυτή είναι ο Ερυθρός Αστέρας! Με τη σερβική ομάδα να ετοιμάζεται για μία πολύ δυνατή μεταγραφική κίνηση το ερχόμενο καλοκαίρι, καθώς εμφανίζεται ως ο επικρατέστερος επόμενος προορισμός του Παγιόλα.

Ο ίδιος ο Μάτζι, πάντως, φρόντισε να κρατήσει και μια επιφύλαξη, τονίζοντας ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει ακόμη οριστικά: «Ας μείνουμε συντονισμένοι — άλλωστε, η ιστορία δεν έχει γραφτεί ακόμα», ανέφερε.