Μια νέα «ανάσα» έρχεται για τους οδηγούς, καθώς το Fuel Pass 2026 μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Με τις τιμές των καυσίμων να πιέζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, η νέα επιδότηση έρχεται να καλύψει τις μετακινήσεις για το δίμηνο Απριλίου και Μαΐου, αφορώντας τη μεγάλη πλειονότητα των ιδιοκτητών οχημάτων.

Πώς και πότε θα κάνετε την αίτηση

Η διαδικασία παραμένει απλή και γνώριμη. Η πλατφόρμα στο gov.gr αναμένεται να ανοίξει εντός της εβδομάδας, με την είσοδο να γίνεται σταδιακά ανάλογα με τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ σας. Θα χρειαστείτε μόνο τους κωδικούς TaxisNet για να εισέλθετε, να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας (email, κινητό) και να δηλώσετε το όχημά σας.

Πόσα χρήματα θα πάρετε;

Τα ποσά εξαρτώνται από το πού κατοικείτε και τι όχημα οδηγείτε, αλλά και από τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξετε.

Για τα αυτοκίνητα (ΙΧ):

50 ευρώ αν βρίσκεστε στην ηπειρωτική Ελλάδα.

60 ευρώ αν ζείτε σε νησί.

Για τις μοτοσυκλέτες:

30 ευρώ στην ηπειρωτική Ελλάδα.

35 ευρώ στα νησιά.

Προσοχή: Το μεγάλο δίλημμα είναι «Κάρτα ή Τράπεζα;». Αν επιλέξετε την ψηφιακή κάρτα στο κινητό σας, θα λάβετε ολόκληρο το ποσό. Αν όμως προτιμήσετε την κατάθεση στον τραπεζικό σας λογαριασμό (IBAN), το ποσό μειώνεται κατά 10 ευρώ για τα αυτοκίνητα και κατά 5 ευρώ για τις μηχανές.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Τα κριτήρια είναι διευρυμένα, καλύπτοντας περίπου το 75% των οδηγών:

Άγαμοι: Εισόδημα έως 25.000€.

Έγγαμοι: Έως 35.000€ (ποσό που αυξάνεται κατά 5.000€ για κάθε παιδί).

Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 39.000€ (με ανάλογες προσαυξήσεις για τα παιδιά).

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις

Πριν ξεκινήσετε την αίτηση, βεβαιωθείτε ότι το όχημά σας είναι «εντάξει» στα χαρτιά του. Για να εγκριθεί η επιδότηση, το ΙΧ ή η μηχανή πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και να έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας. Θυμηθείτε ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο όχημα.

Πού μπορείτε να ξοδέψετε τα χρήματα;

Η ψηφιακή κάρτα είναι ευέλικτη. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε προφανώς στα πρατήρια καυσίμων, αλλά είναι έγκυρη και για πληρωμές σε ταξί ή για την έκδοση εισιτηρίων σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχετε το νου σας στην ημερομηνία, καθώς η κάρτα θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 31 Μαΐου 2026.

Με λίγα κλικ, μπορείτε να εξασφαλίσετε αυτή την άμεση οικονομική ανακούφιση. Μείνετε συντονισμένοι για την ακριβή ημέρα που το δικό σας ΑΦΜ θα πάρει σειρά!