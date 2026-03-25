Δέσμη 4+1 στοχευμένων μέτρων για το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με συνολικό δημοσιονομικό κόστος περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ, ως απάντηση στην απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων που πλήττει νοικοκυριά, αγρότες και εφοδιαστική αλυσίδα.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν:

1. άμεση επιδότηση στην τιμή πώλησης diesel κίνησης κατά περίπου 20 λεπτά στην αντλία (16 λεπτά ΕΦΚ και επιπλέον ΦΠΑ) για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου.

2. ψηφιακή Κάρτα Καυσίμων για 3,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ΙΧ (FUEL PASS) 25-30 ευρώ το μήνα, ή συνολικά 50-60 ευρώ για τους ερχόμενους δύο μήνες.

3. επιχορήγηση αγοράς λιπασμάτων 15% για τους αγρότες

4. επιδότηση των ακτοπλοϊκών εταιριών για να μη προβούν σε αυξήσεις εισιτηρίων.

Σε ό, τι αφορά την επιδότηση diesel κίνησης απευθείας στην αντλία:

Από την 1η Απριλίου 2026, το πετρέλαιο κίνησης θα επιδοτείται με 16 λεπτά το λίτρο στο δίκτυο διανομής, ώστε το τελικό όφελος για τον καταναλωτή με ΦΠΑ να ανέρχεται σε 20 λεπτά το λίτρο, μειώνοντας άμεσα την τιμή πώλησης στην αντλία για όλους τους καταναλωτές με οχήματα που κινούνται με diesel.

Η αρχική διάρκεια της επιδότησης εκτείνεται έως τις 30 Απριλίου, με δυνατότητα αλλαγής ή επέκτασης έως 31 Μαΐου. Το δημοσιονομικό κόστος κυμαίνεται από 51 εκατ. ευρώ (για τον πρώτο μήνα) έως 106 εκατ. ευρώ (για ολόκληρο το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου).

Με βάση τις προβολές και εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου, με το μέτρο αυτό η τιμή diesel κατεβαίνει από τα 2,18 ευρώ στα 1,98 ευρώ αν η διεθνής τιμή πετρελαίου brent φτάσει στα 120 δολάρια το βαρέλι, από 2,06 σε 1,86 ευρώ αν κινηθεί στα 110 δολάρια, ή από 1,94 σε 1,74 ευρώ αν παραμείνει στα 100 δολάρια.

Ψηφιακή κάρτα καυσίμων για φυσικά πρόσωπα:

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα ανοίξει η σχετική πλατφόρμα (vouchers.gov.gr) για αιτήσεις χορήγησης Fuel Pass, με στόχος να καταβληθεί πριν το Πάσχα (ως τα μέσα Απριλίου) η επιδότηση αγοράς καυσίμων. Θα δοθεί η επιδότηση για ολόκληρο το δίμηνο και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε πρατήρια για αγορά βενζίνης ή πετρελαίου κίνησης, όσο όμως και για μετακινήσεις με ΤΑΞΙ ή Μαζικά Μέσα Μεταφοράς.

Το συνολικό όφελος για το δίμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

– ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην ηπειρωτική Ελλάδα θα λάβουν 50 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα αν διαθέτουν κατάλληλο smartphone για να μπορούν να πληρώσουν απευθείας στο πρατήριο, ή 40 ευρώ αν επιλέξουν να εισπράξουν την επιδότηση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσουν (ΙΒΑΝ)

– ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην νησιωτική Ελλάδα θα λάβουν 60 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα (λόγω αυξημένου κόστους πώλησης στα νησιά), ή 50 ευρώ αν επιλέξουν να εισπράξουν την επιδότηση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσουν (ΙΒΑΝ)

– ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στην ηπειρωτική Ελλάδα θα λάβουν 30 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα για να πληρώσουν απευθείας στο πρατήριο, ή 25 ευρώ αν επιλέξουν τραπεζικό λογαριασμό

– ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών στην νησιωτική Ελλάδα θα λάβουν 35 ευρώ σε άυλη ψηφιακή κάρτα, ή 30 ευρώ αν επιλέξουν ΙΒΑΝ.

Για αγορά βενζίνης, η μέση στήριξη υπολογίζεται πως σε 36 λεπτά το λίτρο (για την ηπειρωτική Ελλάδα) ή έως 43 λεπτά (για τη νησιωτική Ελλάδα), με βάση την εκτίμηση για μέση κατανάλωση 70 λίτρων ανά μήνα ανά αυτοκινητιστή.

Δικαιούχοι — Εισοδηματικά κριτήρια

Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα -συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών- φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με:

* Εισόδημα έως 25.000 ευρώ για άγαμους

* Έως 35.000 ευρώ για έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

* Έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά επιπλέον παιδί μετά το πρώτο

Τα κριτήρια αυτά είναι αντίστοιχα με αυτά του προγράμματος «Σπίτι Μου 2» και καλύπτουν τα 3,1 εκατ. από τα σχεδόν 4 εκατ. ιδιοκτήτες οχημάτων (2.866.582 αυτοκίνητα και 231.394 μοτοσυκλέτες, με το ποσοστό κάλυψης να εκτιμάται σε 77,8%).

Ωστόσο κάθε δικαιούχος δηλώνει μόνο ένα όχημα στην πλατφόρμα του vouchers.gov.gr, επί του οποίου πρέπει να έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας ή σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης. Το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας. Κάθε όχημα δηλώνεται από μόνο ένα φυσικό πρόσωπο.

Πώς θα κάνετε αίτηση στην πλατφόρμα