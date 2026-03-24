Ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες προκαλεί η συνεχιζόμενη άνοδος στις τιμές των καυσίμων, με τα νοικοκυριά να βλέπουν το κόστος διαβίωσης να γίνεται ολοένα και πιο δυσβάσταχτο. Παρά τη σταθερότητα στις ανάγκες των πολιτών, οι αυξήσεις επηρεάζουν κάθε πτυχή της καθημερινότητας.

Η ακρίβεια αποτυπώνεται έντονα στην αγορά: στο μανάβικο, ακόμη και προϊόντα πρώτης ανάγκης όπως οι πατάτες πωλούνται έως και 1 ευρώ ακριβότερα, ενώ στο χασάπικο η τιμή του κρέατος αγγίζει τα 13,50 ευρώ το κιλό.

Στα πρατήρια καυσίμων επικρατεί ανησυχία, καθώς οι επαγγελματίες του κλάδου προειδοποιούν για περαιτέρω επιδείνωση. Παράλληλα, οι έμποροι ελαιολάδου διαπιστώνουν μείωση στις εξαγωγές λόγω του αυξημένου κόστους μεταφοράς.

Το fuel pass δεν επαρκεί

Η άνοδος των τιμών στα καύσιμα «ροκανίζει» το Fuel Pass πριν καν δοθεί, με αποτέλεσμα το κόστος μετακίνησης να αυξάνεται αισθητά, ειδικά ενόψει της 25ης Μαρτίου και του Πάσχα. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται ολοένα και ακριβότερος, γεγονός που περιορίζει τις μετακινήσεις των πολιτών.

Το μέτρο του Fuel Pass δεν φαίνεται να καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες, ούτε των καταναλωτών ούτε των πρατηριούχων, αφήνοντας την αγορά σε καθεστώς αβεβαιότητας. Είναι ενδεικτικό, ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, κάθε νοικοκυριό καταναλώνει για τις μετακινήσεις του 70 λίτρα βενζίνης τον μήνα.

Πριν την 28η Φεβρουαρίου, οπότε ξεκίνησε η επίθεση του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, το κόστος για 70 λίτρα βενζίνη ανέρχονταν σε 122,57 ευρώ, χθες Δευτέρα (23/3) κόστιζαν 141,61 ευρώ και σήμερα Τρίτη (24/3) 142,59 ευρώ. Αν δινόταν σήμερα το Fuel Pass, η τιμή θα υποχωρούσε στα 117, 59 ευρώ τα 70 λίτρα, δηλαδή με κέρδος 5 ευρώ για τον καταναλωτή σε σχέση με πριν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το ερώτημα ωστόσο είναι, πού θα βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων τον Απρίλιο και τον Μάιο, μήνες για τους οποίους θα δοθεί το Fuel Pass.

Πάνω από 2 ευρώ η βενζίνη

Η τιμή των καυσίμων ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, με τους καταναλωτές να δυσκολεύονται να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους. Στη Θεσσαλονίκη, το πετρέλαιο κίνησης έχει φτάσει να κοστίζει περισσότερο από τη βενζίνη, ενώ στην Πάτρα οι οδηγοί εκφράζουν απόγνωση στα πρατήρια.

Στην Αθήνα, η τιμή της βενζίνης έχει ήδη αγγίξει τα 2,10 ευρώ το λίτρο, επιβεβαιώνοντας την ένταση του φαινομένου σε πανελλαδικό επίπεδο.

Αλυσιδωτές αυξήσεις σε όλη την αγορά

Το κύμα ανατιμήσεων επεκτείνεται σε όλο το φάσμα της αγοράς, με αυξήσεις να εξετάζονται ακόμη και στον καφέ, αλλά και σε υπηρεσίες όπως τα νυχάδικα. Το παραδοσιακό τραπέζι της περιόδου δεν μένει ανεπηρέαστο, καθώς ο μπακαλιάρος εμφανίζεται ακριβότερος.

Σε αρκετά ιχθυοπωλεία γίνονται προσπάθειες συγκράτησης των τιμών μέσω πιο προσιτών επιλογών, όπως μερίδες με σκορδαλιά. Ωστόσο, ακόμη και έτσι, τέσσερις μερίδες φτάνουν πλέον τα 40 ευρώ, δείχνοντας τη δυσκολία των επαγγελματιών να απορροφήσουν τις αυξήσεις.