Με ένα πακέτο μέτρων ύψους 306 εκατ. ευρώ, η κυβέρνηση επιχειρεί να ανακουφίσει τους πολίτες σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή κρίση επανέρχεται δυναμικά λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σημαντικό ρόλο παίζει η επιδότηση στο diesel κίνησης, η οποία ανέρχεται στα 16 λεπτά ανά λίτρο, με το τελικό όφελος μαζί με τον ΦΠΑ να φτάνει περίπου τα 20 λεπτά. Το μέτρο εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου, με αρχική διάρκεια έως το τέλος του μήνα και δυνατότητα επέκτασης έως τις 31 Μαΐου, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν. Το δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται σε 51 εκατ. ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 106 εκατ. ευρώ σε περίπτωση παράτασης.

Fuel Pass

Όπως αναφέρει ο OT, παράλληλα ενεργοποιείται το Fuel Pass, με την επιδότηση να καταβάλλεται στα μέσα Απριλίου και την πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μέσα στην εβδομάδα. Η ενίσχυση καλύπτει αυξημένες ανάγκες κατανάλωσης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και αντιστοιχεί περίπου σε 36 λεπτά ανά λίτρο, με βάση τη μέση κατανάλωση.

Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με τον τρόπο καταβολής. Όσοι επιλέξουν την ψηφιακή κάρτα θα λάβουν 50 ευρώ στην ηπειρωτική Ελλάδα (το δίμηνο) και 60 ευρώ στη νησιωτική, ενώ για όσους επιλέξουν κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό τα ποσά διαμορφώνονται σε 40 και 50 ευρώ αντίστοιχα. Όσο αναφορά για τους ιδιοκτήτες μοτοσυκλέτας το ποσό ορίζεται στα 30 ευρώ για τη ηπειρωτική χώρα και τα 35 ευρώ για τη νησιωτική μέσω ψηφιακής κάρτας και 5 ευρώ λιγότερο εάν πρόκειται για καταβολή σε λογαριασμό. Το ποσό της επιδότησης θα δίνεται ανά ιδιοκτήτη.

Σε ερώτηση του ΟΤ μάλιστα εάν σε μια οικογένεια οι δύο σύζυγοι με ξεχωριστά αυτοκίνητα δικαιούνται και οι δύο fuel pass, ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς απάντησε θετικά.

Τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν διευρυμένα, ώστε να καλύπτουν τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Συγκεκριμένα, το εισοδηματικό όριο τίθεται στις 25.000 ευρώ για τους άγαμους και στις 35.000 ευρώ για τα ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει περίπου τις 39.000 ευρώ, επίσης με αντίστοιχη προσαύξηση. Η στόχευση είναι να καλυφθεί ένα μεγάλο μέρος των περίπου 4 εκατομμυρίων ιδιοκτητών οχημάτων.

Η ενίσχυση θα δοθεί με βασικές προϋποθέσεις το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών, ενώ κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα μέσω της πλατφόρμας του gov.gr.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι μεγάλοι «κερδισμένοι» του πακέτου είναι όσοι διαθέτουν οχήματα diesel. Και αυτό γιατί επωφελούνται διπλά: αφενός από τη μείωση της τιμής απευθείας στην αντλία και αφετέρου από το Fuel Pass, το οποίο ενισχύει περαιτέρω το τελικό όφελος. Με άλλα λόγια, είναι η μόνη κατηγορία οδηγών που βλέπει συνδυαστικά δύο παρεμβάσεις να μειώνουν το κόστος καυσίμου.

Τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφερε «πρωτοστατούμε στη διαμόρφωση ενιαίας ευρωπαϊκής απάντησης και μέχρι τότε κινούμαστε και μονομερώς σε εθνικό επίπεδο».

«Ανακοινώνω δέσμη 4 στοχευμένων μέτρων για Απρίλιο – Μάιο, ύψους 300 εκ.» τόνισε.

Πρόκειται για τα εξής μέτρα:

1. Επιδοτούμε το diesel κίνησης στο δίκτυο διανομής με 16 λεπτά/λίτρο – όφελος στην τελική τιμή (με ΦΠΑ) σε 20 λεπτά/λίτρο.

2. Χορηγούμε Ψηφιακή Κάρτα Καυσίμων για στήριξη απέναντι στην αύξηση των τιμών της βενζίνης – θα χρησιμοποιείται σε πρατήρια, ΜΜΜ και ταξί.

Μεσοσταθμική στήριξη στα 36 λεπτά/λίτρο – σε μέση μηνιαία κατανάλωση 70 λίτρων, 50 ευρώ το δίμηνο στην ηπειρωτική χώρα και 60 ευρώ στα νησιά.

3. Για ανακούφιση αγροτών από απότομες αυξήσεις στα λιπάσματα, επιχορηγούμε το 15% του ύψους των παραστατικών αγοράς τους.

4. Θεσπίζουμε αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρίες που θα συνδέεται με υποχρεωτικές εκπτώσεις στα εισιτήρια, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές στα περσινά επίπεδα.

«Το κόστος της πρωτοβουλίας θα καλυφθεί από τα δημόσια ταμεία, και από φορολόγηση των κερδών στους παίκτες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών “τύπου καζίνο”, ώστε να εξασφαλιστούν 100 εκ. Μέτρα που επιτρέπει η συνετή δημοσιονομική διαχείριση, δυναμώνουν τα κοινωνικά αναχώματα σε ταραγμένους καιρούς και δεν θέτουν σε κίνδυνο όσα κατακτήσαμε. Κρατάμε εφεδρείες αν η παγκόσμια οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά – η κυβέρνηση μένει και θα μένει στο πλευρό κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα» υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.