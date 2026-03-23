«Γνωρίζουμε τις δυσκολίες και τις ανησυχίες των πολιτών και την ευθύνη που έχουμε. Η χώρα είναι πιο ισχυρή και η οικονομία πιο ανθεκτική και έχουμε σχέδιο να ξεπεράσουμε και αυτή τη δυσκολία» τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου για την εξειδίκευση των μέτρων οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το πρώτο μέτρο αφορά στο ντίζελ κίνησης, είπε ο Kυριάκος Πιερρρακάκης.. Η επιδότηση με 16 λεπτά στο λίτρο ώστε να φτάσει στα 20 λεπτά στην τελική τιμή. Στόχος να συγκρατηθεί συνολικά το κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα. 106 εκατ. ευρώ το συνολικό κόστος.

Το δεύτερο μέτρο είναι το fuel pass για νοικοκυριά. Εχει υπολογιστεί ώστε να αντιστοιχεί σε 36 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη. Το όφελος για τον πολίτη είναι μεγαλύτεριο από ό, τι με μια οριζόντια μείωση στην κατανάλωση. Επειδή είναι στοχευμένη η ενίσχυση δίνουμε μεγαλύτερη στήριξη σε αυτούς που το χρειάζονται περισσότερο, είπε. Συνολικό κόστος μέτρου 130 εκατ. ευρώ.

Το τρίτο μέτρο αφορά τον πρωτογενή τομέα και το κόστος παραγωγής στη γεωργία. Σε συνεργασία με τον ΥΠΑΑΤ θα επιχορηγηθεί το 15% της αξίας της αγοράς λιπασμάτων για τους επόμενους μήνες. Το δημοσιονομικό κόστος είναι 15 εκατ. ευρώ.

ΤΟ τέταρτο μέτρο είναι τα εισιτήρια πλοίων. Θα αποζημιώσουμε τις ακτοπλοϊκές εταιρείες στη βάση των υποχρεωτικών εκπτώσεων που ήδη παρέχουν για να συγκρατήσουν τις αυξήσεις. Το κόστος εκτιμάται σε 56 εκατ. ευρώ ετησίως.

Προχωρούμε, είπε ακόμη ο κ. Πιερρακάκης, σε τροποποίηση της φορολόγησης κερδών από τυχερά παιχνίδια και διαμορφώνονται σε 20% – 30% από 15% – 20%. Εκτιμάται ότι τα δημόσια έσοδα θα ενισχυθούν κατά 100 εκατ. ευρώ ετησίως.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς τόνισε αναφορικά με την επιδότηση στο ντίζελ κίνησης ότι είναι από 1 Απριλίου έως 30 Απριλίου και ανέρχεται σε 16 λεπτά το λίτρο προ ΦΠΑ, είπε. Σε 51 εκατ. ευρώ υπολογίζεται το κόστος για τον Απρίλιο. Σε περίπτωση που συνεχιστεί το πρόβλημα θα επεκταθεί και για τον Μάιο. Συνολικά τότε θα ανέλθει σε 106 εκατ. Από 1η Απριλίου θα δούμε στην αντλία μια μείωση περίπου 20 λεπτών το λίτρο, ανέφερε.

Αύριο θα κατατεθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου ότι θα μπορεί με απόφαση υπουργική να επεκταθεί και τον Μάιο, είπε. Το δημοσιονομικό κόστος είναι ακριβώς ίδιο με το να γινόταν με μείωση του ΕΦΚ, διευκρίνισε. Κατά μέσο όρο, είπε, όταν γίνεται η έκπτωση στα διυλιστήρια περνάει σε 4-5 μέρες στα πρατήρια.

Ελεύθεροι επαγγελματίες και κάτοικοι Ελλάδας οι δικαιούχοι του fuel pass. Η επιδότηση θα δοθεί με ψηφιακή κάρτα για πρατήρια βενζίνης και στα ΜΜΜ και στα ταξί. Το fuel pass θα δοθεί σε όλα τα ΙΧ είτε με αμόλυβδη είτε με ντίζελ. Το κόστος είναι 130 εκατ. ευρώ για το δίμηνο.

Ο κ. Πετραλιάς διευκρινίζει ότι το fuel pass δίνεται σαν κίνητρο για να σταματήσει κάποιος να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο και να πάρει τα ΜΜΜ που είναι σταθερές οι τιμές τους, για αυτό και δίνεται μόνο σε ιδιοκτήτες οχημάτων.

Στόχος είναι να ανοίξει η πλατφόρμα για το fuel pass την επόμενη εβδομάδα και να δοθεί μέχρι το τέλος του μηνός, είπε ο κ. Πετραλιάς.

Για την επιδότηση της αγοράς λιπασμάτων: επιχορηγείται το 15% του κόστους των παραστατικών υπολογιζόμενο με το τελικό ύψους του ΦΠΑ. Δικαιούχοι αγρότες και νομικά πρόσωπα από τον πρωτογενή τομέα.

Τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφερε «πρωτοστατούμε στη διαμόρφωση ενιαίας ευρωπαϊκής απάντησης και μέχρι τότε κινούμαστε και μονομερώς σε εθνικό επίπεδο».

«Ανακοινώνω δέσμη 4 στοχευμένων μέτρων για Απρίλιο – Μάιο, ύψους 300 εκ.» τόνισε.

Πρόκειται για τα εξής μέτρα:

1. Επιδοτούμε το diesel κίνησης στο δίκτυο διανομής με 16 λεπτά/λίτρο – όφελος στην τελική τιμή (με ΦΠΑ) σε 20 λεπτά/λίτρο.

2. Χορηγούμε Ψηφιακή Κάρτα Καυσίμων για στήριξη απέναντι στην αύξηση των τιμών της βενζίνης – θα χρησιμοποιείται σε πρατήρια, ΜΜΜ και ταξί.

Μεσοσταθμική στήριξη στα 36 λεπτά/λίτρο – σε μέση μηνιαία κατανάλωση 70 λίτρων, 50 ευρώ το δίμηνο στην ηπειρωτική χώρα και 60 ευρώ στα νησιά.

3. Για ανακούφιση αγροτών από απότομες αυξήσεις στα λιπάσματα, επιχορηγούμε το 15% του ύψους των παραστατικών αγοράς τους.

4. Θεσπίζουμε αποζημίωση προς τις ακτοπλοϊκές εταιρίες που θα συνδέεται με υποχρεωτικές εκπτώσεις στα εισιτήρια, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές στα περσινά επίπεδα.

«Το κόστος της πρωτοβουλίας θα καλυφθεί από τα δημόσια ταμεία, και από φορολόγηση των κερδών στους παίκτες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών “τύπου καζίνο”, ώστε να εξασφαλιστούν 100 εκ. Μέτρα που επιτρέπει η συνετή δημοσιονομική διαχείριση, δυναμώνουν τα κοινωνικά αναχώματα σε ταραγμένους καιρούς και δεν θέτουν σε κίνδυνο όσα κατακτήσαμε. Κρατάμε εφεδρείες αν η παγκόσμια οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά – η κυβέρνηση μένει και θα μένει στο πλευρό κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα» υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.