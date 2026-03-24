Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το Fuel Pass, με σκοπό η πληρωμή των δικαιούχων της επιδότησης στα καύσιμα να πραγματοποιηθεί πριν από το Πάσχα.

Συγκεκριμένα, το Fuel Pass θα δοθεί με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πρατήρια βενζίνης, στα μέσα μεταφοράς και στα ταξί. Όσοι δεν διαθέτουν smartphone θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν την ενίσχυση απευθείας στον τραπεζικό τους λογαριασμό, ωστόσο το ποσό θα είναι μειωμένο.

Fuel Pass 2026: Διαδικασία και προϋποθέσεις

Για τη χορήγηση της επιδότησης, κάθε φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να δηλώσει στην πλατφόρμα του gov.gr το όχημα για το οποίο επιθυμεί να λάβει την ενίσχυση. Δικαιούχοι είναι όσοι είναι ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες οχήματος, καθώς και όσοι διαθέτουν συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης (leasing).

Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί μόνο από ένα φυσικό πρόσωπο, ενώ κάθε πολίτης έχει δικαίωμα δήλωσης ενός μόνο οχήματος. Προϋπόθεση αποτελεί το όχημα να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να έχουν εξοφληθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Ποσά ενίσχυσης για δικαιούχους

Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην ηπειρωτική χώρα θα λάβουν 50 ευρώ εφόσον επιλέξουν την ψηφιακή κάρτα και 40 ευρώ αν δηλώσουν μόνο το IBAN τους. Στη νησιωτική Ελλάδα τα ποσά διαμορφώνονται σε 60 και 50 ευρώ αντίστοιχα.

Για τους ιδιοκτήτες μοτοσικλετών, η ενίσχυση ανέρχεται σε 30 ευρώ με χρήση ψηφιακής κάρτας και 25 ευρώ με δήλωση IBAN, ενώ στα νησιά φτάνει τα 35 και 30 ευρώ αντίστοιχα.

Εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά όρια ορίζονται στις 25.000 ευρώ για άγαμους και στις 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου.