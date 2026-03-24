Αυξημένα περιστατικά αποστολής παραπλανητικών μηνυμάτων τύπου phishing, που σχετίζονται με το Fuel Pass 2026, καταγράφονται τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με ενημέρωση των αρχών, πολίτες λαμβάνουν ψευδή SMS τα οποία εμφανίζονται να προέρχονται από κρατικούς φορείς και τους καλούν να επισκεφθούν συγκεκριμένο σύνδεσμο για να υποβάλουν αίτηση ή να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους.

Τα μηνύματα αυτά επιχειρούν να μιμηθούν δημόσιες υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας παραπλανητικές διατυπώσεις και μη επίσημες διαδικτυακές διευθύνσεις. Στόχος τους είναι η εξαπάτηση των πολιτών και η υποκλοπή προσωπικών ή τραπεζικών δεδομένων. Ειδικότερα, η ιστοσελίδα https://vouchers.help/gov έχει δημιουργηθεί με σκοπό την εξαπάτηση και δεν συνδέεται με κανέναν επίσημο κρατικό φορέα.

Οι πολίτες καλούνται να μην πατούν σε τέτοιους συνδέσμους και να μην κοινοποιούν προσωπικά στοιχεία. Δημόσιοι φορείς δεν αποστέλλουν SMS που ζητούν επιβεβαίωση στοιχείων ή εισαγωγή τραπεζικών δεδομένων μέσω συνδέσμων.

Ενημέρωση από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης υπενθυμίζει ότι το phishing είναι μέθοδος εξαπάτησης χρηστών του διαδικτύου. Ο αποστολέας υποδύεται αξιόπιστο πρόσωπο ή οργανισμό και ζητά από τον αποδέκτη να ακολουθήσει οδηγίες, όπως να πατήσει σε ηλεκτρονικό σύνδεσμο ή να αποκαλύψει ευαίσθητα δεδομένα, όπως κωδικούς, στοιχεία ταυτότητας, τραπεζικούς λογαριασμούς ή αριθμούς καρτών.

Πρακτικές συμβουλές για προστασία

Οι πολίτες δεν πρέπει να δίνουν προσωπικά στοιχεία – όπως κωδικούς Taxis, e-Banking, PIN καρτών ή ονόματα χρήστη – σε υποτιθέμενους διαμεσολαβητές, νομικά γραφεία ή λογιστές που επικαλούνται «διευκόλυνση» για επιδοτήσεις ή άλλες υπηρεσίες.

Η πρόσβαση σε υπηρεσίες πρέπει να γίνεται μόνο μέσω των επίσημων ιστοσελίδων ή εφαρμογών των φορέων και όχι μέσω συνδέσμων από μηνύματα, emails ή μηχανές αναζήτησης. Σε περίπτωση ύποπτου email, συνιστάται επικοινωνία με τον φερόμενο αποστολέα για επιβεβαίωση της αυθεντικότητας.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη διεύθυνση του αποστολέα. Τα phishing μηνύματα συχνά χρησιμοποιούν ψεύτικες ή άσχετες ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Επίσης, οι πολίτες πρέπει να εξετάζουν το είδος των πληροφοριών που ζητούνται· κανένας αξιόπιστος φορέας δεν ζητά μέσω email προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα.

Τα μηνύματα που δημιουργούν αίσθηση επείγοντος ή υπόσχονται επιστροφή φόρου και επιδόματα απαιτούν αυξημένη προσοχή. Οι επιτιθέμενοι συχνά χρησιμοποιούν αυτή την τακτική για να ασκήσουν πίεση στα θύματα.

Ένας απλός έλεγχος γραμματικής και ορθογραφίας μπορεί επίσης να αποκαλύψει ύποπτα μηνύματα, καθώς τα περισσότερα phishing emails περιέχουν λάθη ή κακοδιατυπωμένες φράσεις. Επιπλέον, υπάρχουν διαθέσιμες λύσεις ασφάλειας και φίλτρα antispam που εντοπίζουν και απορρίπτουν κακόβουλα μηνύματα.