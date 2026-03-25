Η φετινή εικόνα της Βαλένθια δεν αποτυπώνεται μόνο στη βαθμολογία σε ACB και EuroLeague, αλλά κυρίως στο ελκυστικό και αποδοτικό μπάσκετ που παρουσιάζει. Οι «Νυχτερίδες» πραγματοποιούν μια εξαιρετική σεζόν, έχοντας αφήσει το στίγμα τους τόσο εντός όσο και εκτός Ισπανίας.

Αρχιτέκτονας αυτής της πορείας είναι ο Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος ανταμείφθηκε για το έργο του με την επέκταση της συνεργασίας του έως το καλοκαίρι του 2028, με τον σύλλογο να ανακοινώνει τη συμφωνία μέσω ενός ευρηματικού βίντεο.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, η Βαλένθια βρίσκεται σε τροχιά πλεονεκτήματος έδρας στη EuroLeague, διατηρώντας ρεκόρ 21-12, ενώ στην Ισπανία έχει ήδη κατακτήσει το Supercopa.

Παράλληλα, ξεχωρίζει για την επιθετική της συνέπεια, με μέσο όρο σχεδόν 90 πόντους ανά αγώνα, αναδεικνύοντας πολλούς διαφορετικούς πρωταγωνιστές.

🏠 #Pedro2028 Cas 👉 Valencia Basket amplía su vinculación con Pedro Martínez hasta 2028https://t.co/KoITLfPVRl Val 👉 Valencia Basket amplia la seua vinculació amb Pedro Martínez fins a 2028https://t.co/HVJzuRSJog Eng 👉 Valencia Basket extends its partnership with Pedro… pic.twitter.com/WS5qZvIlhW — Valencia Basket Club (@valenciabasket) March 25, 2026

Ο 64χρονος τεχνικός διανύει τη δεύτερη θητεία του στον πάγκο της ομάδας, έχοντας επιστρέψει το 2024, μετά την πρώτη του παρουσία την περίοδο 2015-2017.

Υπό τις οδηγίες του, η ομάδα παρουσιάζει ένα σύγχρονο και παραγωγικό στυλ παιχνιδιού, που δεν βασίζεται αποκλειστικά στην άμυνα, αλλά στην πολυφωνία στην επίθεση και στη δημιουργία.

Η επισημοποίηση της ανανέωσης ήρθε λίγες ώρες μετά τη σημαντική νίκη επί του Ολυμπιακού με 85-84, για την 33η αγωνιστική της EuroLeague.

Το συνολικό ρεκόρ του Πέδρο Μαρτίνεθ με τη Βαλένθια είναι 184–67, που αντιπροσωπεύει ποσοστό νικών 73,3%, γεγονός που τον καθιστά τον προπονητή με το υψηλότερο ποσοστό νικών στην ιστορία του συλλόγου.