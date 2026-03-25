Το ξάφνιασμα και η ένταση που δημιούργησαν οι ανακοινώσεις για το καταστατικό δεν προμήνυαν μια εύκολη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ για το ΠΑΣΟΚ.

Και παρότι εντός θυρών όλοι οι εσωκομματικοί πόλοι (Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Αννα Διαμαντοπούλου) εξέφρασαν αντιρρήσεις μιλώντας για αιφνιδιασμό, το κλίμα δεν ξέφυγε -με το βλέμμα στραμμένο στο συνέδριο του κόμματος που ξεκινάει σε λίγα 24ωρα.

Στην συζήτηση, δε, ήταν όντως το καταστατικό που κυριάρχησε: σε πολιτικό επίπεδο, όλοι περιμένουν να πάρουν στα χέρια τους την εισήγηση για την πολιτική απόφαση του συνεδρίου, κάτι που αναμένεται να γίνει σήμερα (25/3), ώστε να επιβεβαιώσουν το χθεσινό θετικό κλίμα για την διατύπωση που αφορά τη μη συνεργασία με τη ΝΔ.

Το μεγαλύτερο αγκάθι μεταξύ των προεδρικών και των αντιπολιτευόμενων, σε επίπεδο πολιτικό, είναι όντως ο τρόπος που θα καταστεί σαφές πως το ΠΑΣΟΚ δεν θα μπει σε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ. Στην συνεδρίαση της ΠΓ, ο Κώστας Σκανδαλίδης αποκάλυψε την διατύπωση της εισήγησης, η οποία είχε θετική ανταπόκριση -με τον Χάρη Δούκα να τονίζει, πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι θα την ήθελε λιγότερο περιφραστική και την Αννα Διαμαντοπούλου να εκφράζει την συμφωνία της, επισημαίνοντας την ανάγκη να μην φανεί πως το ΠΑΣΟΚ ετεροκαθορίζεται σε όλη την διάρκεια του συνεδρίου.

Τα μέλη της ΠΓ αναμένεται να δουν και γραπτώς την διατύπωση σήμερα, ώστε να υπάρξει ένα μίνιμουμ συμφωνίας -αυτός ήταν και ο στόχος της Χαριλάου Τρικούπη, να μην μετατραπεί το συνέδριο σε συγκρουσιακό πεδίο όσον αφορά την στρατηγική του κόμματος.

«Πρέπει μετά το συνέδριο, στον λίγο καιρό που μένει μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές, όλη μας η αγωνία, όλη μας η προσπάθεια, όλες μας οι δυνάμεις ενωμένες να χτυπούν προς την ίδια κατεύθυνση: την κατεύθυνση της πολιτικής αλλαγής, της ήττας της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε στην εισήγησή του ο Ανδρουλάκης. «Και, όπως λέει και το κείμενο -και θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα (σσ: Σκανδαλίδης) που το έγραψε με πολύ μεγάλη προσοχή και προσπάθεια- πολιτική αλλαγή σημαίνει στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής της.

Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο. Πολιτική αλλαγή σημαίνει νίκη απέναντι στις ανισότητες, νίκη απέναντι στη διαφθορά, νίκη απέναντι στην αδιαφάνεια. Αυτό είναι το έργο της Νέας Δημοκρατίας και αυτό το έργο πρέπει να καταδικαστεί και να ηττηθεί».

Πιο έντονη ήταν η συζήτηση για το καταστατικό, παρότι οι τόνοι δεν ανέβηκαν ιδιαίτερα. Οι Δούκας, Γερουλάνος, Κατρίνης και Διαμαντοπούλου άσκησαν κριτική για τον τρόπο που έγιναν γνωστές οι αλλαγές, κάνοντας λόγο για αιφνιδιασμό -με το βλέμμα στραμμένο στον όρο που υπήρχε στην εισήγηση, πως το συνέδριο θα προηγείται των εκλογών νέας ηγεσίας (κάτι που δεν ισχύει τώρα στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ) θα ψηφίζεται νέο σώμα συνέδρων και αυτό, για να εγκρίνει τις υποψηφιότητες, απαιτεί το 15% των υπογραφών τους.

Ο Γερουλάνος, μάλιστα, τόνισε πως γι’ αυτό το ζήτημα τον ρωτούν τις τελευταίες ώρες όλοι, ενώ θα έπρεπε ο διάλογος που γίνεται να είναι πολιτικός. «Το μάθαμε από τα δημοσιεύματα», φέρεται να είπε ο Δούκας.

Παίρνοντας τον λόγο, ο υπεύθυνος οργανωτικού Ηρακλής Δρούλιας, τόνισε πως οι αλλαγές, (που περιλαμβάνουν επίσης την ενοποίηση του κόμματος, την μείωση των στελεχών της ΚΠΕ και την θέσπιση περιφερειακών συμβουλίων που μαζί με την Κεντρική Επιτροπή θα απαρτίζουν το Εθνικό Συμβούλιο) ήταν σε γνώση όλων των πλευρών, δίνοντας συγκεκριμένα ονόματα με τα οποία είχε επικοινωνία από τα στρατόπεδα Δούκα, Γερουλάνου, Χριστοδουλάκη και Διαμαντοπούλου -σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, απέφυγε να διευκρινίσει πως το ζήτημα του συνεδρίου ηγεσίας, που αποδείχτηκε το μεγαλύτερο αγκάθι, δεν ήταν μέσα σε αυτά για τα οποία συζήτησε μαζί τους.

Ο Ανδρουλάκης, πάντως, ξεκαθάρισε πως αν το πρόβλημα είναι το 15% των υπογραφών, αυτό δεν χρειάζεται να μπει στο καταστατικό, καθώς μπορεί να το αποφασίσει το σώμα των συνέδρων. Και εξήγησε πως η αλλαγή γίνεται για να θωρακιστεί το κόμμα και να δοθούν περισσότερες εξουσίες στα μέλη του, ενώ η ανάδειξη προέδρου από την ανοιχτή βάση συνεχίζεται ως έχει. Για την τελική εισήγηση του καταστατικού συνεδριάζει εκ νέου σήμερα (25/3) το απόγευμα η αρμόδια Επιτροπή.