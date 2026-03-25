Σε νέα σκληρή επίθεση ύστερα και από τις νέες δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, για το τεράστιο σκάνδαλο με τις παρακολουθήσεις, προχώρησε το ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε:

«Ο Νίξον έχασε την προεδρία του επειδή προσπάθησε να συγκαλύψει τις υποκλοπές”, δήλωσε στο Inside Story και το Μega Stories ο ιδιοκτήτης της Intellexa Ταλ Ντίλιαν δείχνοντας εκ νέου το Μέγαρο Μαξίμου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μάλιστα έστειλε μήνυμα με πολλούς αποδέκτες ότι δεν θα γίνει αποδιοπομπαίος τράγος.

Το νοσηρό και δυσώδες παρακράτος ξηλώνεται μετά την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Και από το χρέος απέναντι στην αλήθεια και τον όρκο για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, του Συντάγματος και των νόμων δεν μπορούν πια να απουσιάζουν οι υπουργοί της κυβέρνησης, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλοι αξιωματούχοι.

Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει τον νομικό και πολιτικό αγώνα μέχρι τέλους».