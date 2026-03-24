Στην τελική ευθεία της προσυνεδριακής διαδικασίας στο ΠΑΣΟΚ, η Χαριλάου Τρικούπη ξεδιπλώνει όλες τις αλλαγές που ετοιμάζει ενόψει του τριημέρου στο Ταε Κβο Ντο.

Στην απογευματινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να θέσει τα πάντα επί τάπητος -είτε αυτά αφορούν την εθνική στρατηγική του κόμματος στον δρόμο προς την κάλπη είτε την διατύπωση για τις μετεκλογικές συνεργασίες που έχει γίνει σημείο συζήτησης για την εσωκομματική αντιπολίτευση είτε τις καταστατικές αλλαγές, όπως παρουσιάστηκαν στην συνεδρίαση της Επιτροπής Καταστατικού.

Οι αλλαγές που προαναγγέλθηκαν (και δεδομένα θα συζητηθούν και στην ΠΓ, στην οποία συμμετέχουν ανώτατα στελέχη του κόμματος, όπως ο Χάρης Δούκας, η Αννα Διαμαντοπούλου και ο Παύλος Γερουλάνος) είναι δύο κατηγοριών: η μια δείχνει τον στόχο των επόμενων εκλογών και η άλλη τις πιο κρίσιμες εσωκομματικές διαδικασίες.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής μπαίνει σε τροχιά ενοποίησης, καθώς μέχρι σήμερα είναι συνασπισμός κομμάτων που περιλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΔΗΣΟ του Γιώργου Παπανδρέου και την ΕΔΕΜ του Απόστολου Πόντα. Με αυτή την κίνηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης στέλνει μήνυμα πως το κόμμα είναι έτοιμο να διεκδικήσει το μπόνους των 50 εδρών που αποδίδονται αναλογικά στο πρώτο κόμμα, με βάση το ποσοστό του. Στο νέο καταστατικό αναμένεται να υπάρχει ρητή δέσμευση του ενιαίου πια ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ πως θα αναλάβει το χρέος του ιστορικού ΠΑΣΟΚ –στην πρώτη νύξη που έχει γίνει, σύμφωνα με πληροφορίες, και οι τράπεζες έχουν ανάψει το πράσινο φως. Τα άλλα δύο σχήματα επίσης δεν θα διαλυθούν, αλλά δεν θα συμμετάσχουν στις εκλογές και θα εκφράζονται μέσα στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μέσω των τάσεων, που παραμένουν ενεργές.

Σε επίπεδο κομματικού μηχανισμού, οι αλλαγές που προτάθηκαν αφορούν μεταξύ άλλων την αναβάθμιση των τοπικών οργανώσεων με εκλογή γραμματέων από την βάση, την επέκταση του μέγιστου ορίου θητειών στα 20 χρόνια (5 θητείες) για τους βουλευτές, την μείωση του αριθμού των μελών της Κεντρικής Επιτροπής από 300 σε 271 εκλεγμένα μέλη, την σύσταση περιφερειακών συμβουλίων 175 μελών που θα εκλεγούν επίσης από το συνέδριο (και θα συγκροτούν, μαζί με την ΚΠΕ, το Εθνικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ), ενώ εντός της συνεδρίασης τέθηκε και το ζήτημα της επιτροπής του ασυμβιβάστου για τη θέση του γραμματέα -που είχε καταργηθεί- με κοινοβουλευτική θέση που απαιτεί σταυρό.

Το σημείο που έχει συζητηθεί περισσότερο απ’ όλα, ήδη, είναι πως η προεδρική πλευρά προκρίνει να προηγείται συνέδριο πριν από κάθε εσωκομματική διαδικασία ανάδειξης νέας ηγεσίας. Οι υποψηφιότητες των προέδρων θα εγκρίνονται από το συγκεκριμένο συνέδριο, που θα εκλέγει κάθε φορά νέο σώμα, με τη σύμφωνη γνώμη του 15% των συνέδρων (αντί οι υπογραφές να αντιστοιχούν στο 15% των μελών της ΚΠΕ ή στις 5000 υπογραφές μελών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, όπως ισχύει σήμερα).

Η διαδικασία από την μια προσθέτει μια δικλείδα ασφαλείας για το ποιος μπορεί να βάλει υποψηφιότητα, από την άλλη, λόγω του συγκεκριμένου αριθμού των συνέδρων και τους δεδομένους συσχετισμούς που έχουν διαμορφωθεί, περιορίζει το ποιοι και, κυρίως, πόσοι θα μπορούν κάθε φορά να βρίσκουν τις απαιτούμενες υπογραφές -ενώ αποκλείει fast track διαδικασίες, όπως αυτή που έγινε το 2021.