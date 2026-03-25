Ξεχωριστό χρώμα είχε η φετινή παρέλαση για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 στο Σύνταγμα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Η παρέλαση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 12:35 μ.μ., ενώ πάνω από τον χώρο της εκδήλωσης πέταξαν μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και ελικόπτερα όλων των τύπων, προσφέροντας εντυπωσιακό θέαμα.

Στην παρέλαση συμμετείχαν πεζοπόρα τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και τμήματα παραγωγικών σχολών. Ιδιαίτερη παρουσία είχε το σώμα των Ευζώνων, ενώ την παράσταση «έκλεψαν» τα νέα τεχνολογικά οπλικά συστήματα, που σηματοδοτούν τη μετάβαση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή.

Η «Ατζέντα 2030» και η νέα φιλοσοφία των Ενόπλων Δυνάμεων

Η νέα στρατηγική φιλοσοφία των Ενόπλων Δυνάμεων βασίζεται στη μεταρρύθμιση που φέρει την ονομασία «Ατζέντα 2030» και στο νέο Δόγμα Αποτροπής. Όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, «με την Ατζέντα 2030 ως οδικό χάρτη βαθιάς μεταρρύθμισης, τη νέα Δομή Δυνάμεων, τον δωδεκαετή Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών και την εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής, οικοδομούμε τις πιο ισχυρές και σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας».

Κεντρικός άξονας αυτής της πολιτικής είναι η ανάπτυξη ενός εγχώριου αμυντικού οικοσυστήματος καινοτομίας και η ένταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις νέων οπλικών συστημάτων που ενισχύουν την αποτρεπτική ισχύ της χώρας.

Για πρώτη φορά, όλο το προσωπικό παρέλασε με τη νέα στολή του «Σύγχρονου Μαχητή», η οποία προσφέρει αυξημένη προστασία, ευελιξία και ισχύ πυρός. Όπως έχει επισημάνει ο Νίκος Δένδιας, «δεν νοούνται σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις χωρίς σύγχρονους μαχητές».

Τα νέα οπλικά συστήματα που παρουσιάστηκαν

Στην παρέλαση παρουσιάστηκε σειρά από σύγχρονα οπλικά συστήματα που αναβαθμίζουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων. Ξεχώρισε το αντι-drone σύστημα «Κένταυρος», προϊόν συνεργασίας του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), το οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί σε μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού που επιχειρούν στην Ερυθρά Θάλασσα και στην Κύπρο.

Η παρουσία αυτών των συστημάτων δεν αποτελεί απλώς επίδειξη τεχνολογίας, αλλά αποτυπώνει τη στρατηγική μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας, βασισμένο στην τεχνολογική υπεροχή και την ενίσχυση της εθνικής αποτρεπτικής ισχύος.

Αναλυτικά τα συστήματα που παρουσιάστηκαν

* Μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης σε τροχοφόρο όχημα M1117: Αμερικανικής προέλευσης τεθωρακισμένα αναγνώρισης με αισθητήρες του 306 Εργοστασίου Βάσης του Στρατού Ξηράς και σύστημα drone, που μεταδίδει εικόνα σε πραγματικό χρόνο στα Κέντρα Επιχειρήσεων.

* Seahake-4: Γερμανικής κατασκευής τορπίλη βαρέως τύπου της ATLAS Elektronik, με καθοδήγηση οπτικής ίνας για επιχειρήσεις σε βαθιά και ρηχά ύδατα.

* Aster 30: Κατευθυνόμενο βλήμα επιφανείας-αέρος μεγάλου βεληνεκούς, προϊόν της κοινοπραξίας Eurosum, με προηγμένο σύστημα καθοδήγησης και υψηλή ακρίβεια αναχαίτισης.

* Σύστημα «Κένταυρος»: Αντι-drone σύστημα εντοπισμού και εξουδετέρωσης εχθρικών drones μέσω ηλεκτρονικών παρεμβολών, ήδη επιχειρησιακό στις φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού.

* Σύστημα «Υπερίων»: Εξέλιξη του «Κένταυρος», σε δοκιμαστικό στάδιο από την ΕΑΒ, με δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης drones και κάλυψης 360 μοιρών.

* Μη επανδρωμένο αεροσκάφος S-100: Drone των φρεγατών Belharra, με δυνατότητα εντοπισμού και στοχοποίησης απειλών έως 100 χλμ.

* Σύστημα «Αρχύτας»: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος κάθετης απογείωσης/προσγείωσης, προϊόν συνεργασίας της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, του ΕΜΠ και ιδιωτικών εταιρειών, με αυτονομία δύο ωρών και επιχειρησιακή συμμετοχή σε φρεγάτες.

* Μη επανδρωμένο ελικόπτερο A900: Εξοπλισμένο με ηλεκτρο-οπτικό σύστημα, παρέχει ευκρινή απεικόνιση της επιφάνειας σε βάθος 30 χλμ.

* Υποβρύχιο scooter «Rotinor»: Όχημα υποβοήθησης δύτη για αθόρυβη διείσδυση σε ειδικές αποστολές.

* Robot EOD Μηχανικού: Ρομποτικά οχήματα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, που επιτρέπουν απομακρυσμένες επιχειρήσεις.

* Σύστημα μη επανδρωμένων αεροχημάτων V-BAT: Drone με δυνατότητα κάθετης απογείωσης και αυτονομία πτήσης έως 200 χλμ., κατάλληλο για επιτήρηση, αναγνώριση και έρευνα-διάσωση.

* Κινητή μονάδα παραγωγής drone: Αυτόνομες μονάδες παραγωγής UAV, κατασκευασμένες από το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τεχνικού, με δυνατότητα παραγωγής έως 1.000 FPV drones ετησίως.

* Τακτικός Σταθμός Διοίκησης και Ελέγχου: Κινητό κέντρο επιχειρήσεων με σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και ψηφιακές εφαρμογές για παρακολούθηση του πεδίου μάχης σε πραγματικό χρόνο.

* Μεταφερόμενος σταθμός επικοινωνιών «Μέτοικος»: Ευέλικτος κόμβος επικοινωνιών, σχεδιασμένος από το ΕΤΗΜ της Πολεμικής Αεροπορίας, με υψηλή επιχειρησιακή αξία και δυνατότητα λειτουργίας σε κάθε περιβάλλον.

* Τακτικός σταθμός αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών «Δευκαλίων»: Κινητό επιχειρησιακό κέντρο για τον συντονισμό δράσεων πολιτικής προστασίας, εξοπλισμένο με τηλεπικοινωνιακά συστήματα και drones θερμικής και οπτικής παρατήρησης.