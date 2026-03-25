Η Formula 1 συνεχίζει το ταξίδι της στην Ιαπωνία, . Μέχρι σήμερα έχουν διεξαχθεί 39 Grand Prix στην Ιαπωνία, εκ των οποίων τα 35 στην πίστα της Σουζούκα.

Η θρυλική Σουζούκα, με το περίφημο σχήμα «8», με τις 18 στροφές, εχει μήκος 5.807 μέτρα και ένα μεγάλο μέρος της ανακατασκευάστηκε, από την έξοδο του τελευταίου σικέιν μέχρι το τέλος του πρώτου τομέα.

Πολυνίκης στη συγκεκριμένη διαδρομή είναι ο άτυχος Μίχαελ Σουμάχερ, με έξι νίκες. Ακολουθεί ο Λιούις Χάμιλτον με πέντε νίκες. Από τους υπόλοιπους οδηγούς που θα πάρουν εκκίνηση στη Σουζούκα την Κυριακή, έχουν κερδίσει ακόμη δύο: ο Μαξ Φερστάπεν (τέσσερις νίκες) και ο Φερνάντο Αλόνσο (δύο νίκες). Η πρόβλεψη του καιρού είναι καλή, αναμένονται, όμως, χαμηλές θερμοκρασίες, κάτω από 20 βαθμούς Κελσίου, λόγω της εποχής.